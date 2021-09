Koronavírus-járvány

Minden ötszázadik amerikai meghalt a járvány miatt

A koronavírus-járvány kezdete óta mintegy 660 380 amerikai vesztette életét a fertőzés következtében, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok minden ötszázadik lakója meghalt a kór miatt - jelentette csütörtökön az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC).



Az adatok szerint az elmúlt 19 hónapban az amerikai lakosság körülbelül 0,2 százaléka hunyt el a járvány következtében. Az Egyesült Államok népszámlálási irodájának augusztus 2-ai adatai szerint jelenleg 332 582 420-an élnek az országban. A koronavírus miatti megbetegedések száma az országban elérte a 41 262 574-et, csak a múlt héten 979 281 új megbetegedést rögzítettek. Az elmúlt hét napban 8842 amerikai halt meg a vírusfertőzés szövődményeiben.



A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szeptember 14-i jelentése szerint 179,3 millió amerikai kapott Covid-19 elleni oltást, ami a teljes lakosság 55 százalékát jelenti. A legnagyobb átoltottsággal rendelkező államok New Jersey, Texas, Washington, Tennessee és Florida.



Az amerikai sajtó jelentései szerint az ország kórházainak intenzív osztályai telítődtek a koronavírusos betegekkel. Tennessee állam kórházai minden nap új rekordot döntenek a koronavírus miatt kórházi kezelésre szoruló betegek számát tekintve. Szeptember 9-ig több mint 100 000 fertőzöttet kezeltek az állam kórházaiban, jelenleg 3846 beteget látnak el. A szövetségi kormány által közzétett friss adatok szerint a különösen fertőző delta variáns elterjedését követően a déli államokban, valamint Kaliforniában és Oregonban a kórházban ápolt betegek több mint 50 százalékát a Covid-19 miatt kezelik.



A Newsmax konzervatív amerikai hírportál szerint sok fertőzött utólagosan már bánja, hogy nem vette komolyan a védőoltásra és a biztonsági intézkedésekre vonatkozó figyelmeztetéseket.



"Őszintén szólva nem gondoltam, hogy veszélyben vagyok" - mondta az egyik nashville-i kórház intenzív osztályán fekvő Joe Gammon. A hatgyermekes, 45 éves férfi hetek óta kritikus állapotban van a Covid-19 miatt. Gammon arról is beszélt, hogy "a vírus komolyságát alábecslő, valamint a személyes szabadságot népszerűsítő" talk-show-k miatt döntött úgy, hogy nem oltatja be magát. Ma már azonban "határozottan hisz a vakcinában" - tette hozzá a férfi, aki súlyos, maradandó tüdőkárosodást szenvedett a vírus miatt.



Lydia Mobley, aki az intenzív osztály ápolójaként dolgozik Michigan állam egyik központi kórházában, arról számolt be, hogy minden műszakjában találkozik olyan betegekkel, akik utólag sajnálják, hogy nem vették komolyan a figyelmeztetéseket. "Sokszor az intubálás előtt, amikor nehezen kapnak levegőt, azt mondják: nos, nem tudtam, hogy a Covid valóban létezik. Bárcsak viseltem volna a maszkot. De ekkor már késő" - mondta az ápoló.