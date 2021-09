Bajbajutott turisták

Eltűnt magyar férfit kerestek a Grand Canyonban, egy New York-i férfi holttestére bukkantak

Váratlan felfedezést téve egy hat éve eltűnt turista holttestét is megtalálták a Grand Canyonban, amikor egy júliusban eltűnt magyar férfi után kutattak a mentőalakulatok az amerikai nemzeti parkban. 2021.09.16

A mentők az Egyesült Államok délnyugati vidékén egyedül turistáskodó 45 éves Bérczi-Tomcsányi Gábort keresték, amikor légi kutatás közben észlelték az 56 éves amerikai turista, a New York-i Scott Walsh földi maradványait.



A férfi ruházata már szinte teljesen beleolvadt a környezetbe, a holttest pedig úgy terült el a földön, hogy gyakorlatilag már észrevehetetlen volt. A szerencsétlenül járt férfit utoljára 2015-ben egy buszról látták leszállni a nemzeti parkban, és a parknak nem is jelentették az eltűnését. A brooklyni férfit, akinek utolsó ismert lakhelye Ecuadorban volt, a hátizsákjában és a dzsekijében talált dokumentumok alapján azonosították.



A Hongkongban élő Bérczi-Tomcsányi Gábor eltűnését még július 29-én jelentették hozzátartozói. Autóját augusztus közepén találták meg a Grand Canyon egy látogatóközpontjának parkolójában, holttestét pedig augusztus 25-én 131 méterrel a szurdok széle alatt a Yavapai-pontnál. Mint megállapították, a férfi az esésbe halt bele, de azt még vizsgálják, hogy miért zuhanhatott a mélybe.



Mint az Arizona államban található nemzeti park szóvivője, Joelle Baird az AP-nek elmondta, hébe-hóba előfordul, hogy egy eltűntet keresve másvalakit is megtalálnak a 4931 négyzetkilométeres területen, de nagyon ritka, hogy véletlenül bukkanjanak eltűntek földi maradványaira.



Mindazonáltal megesik, hogy rutinszerű edzést tartó parkőrök találnak rá hónapokkal vagy évekkel korábban eltűnt emberekre, olykor a Colorado-folyón tutajozó, csónakázó turisták veszik észre őket. 2017 decemberében tutajos kirándulók találták meg egy fél évvel korábban eltűnt kaliforniai férfi földi maradványait.



2015-ben régi bányászfelszereléseket kereső tutajosok bukkantak egy kis repülőgép roncsára és körülötte szétszóródott emberi csontokra. A nyomozók azt már addig is sejtették, hogy a kanyonban zuhanhatott le 2011 márciusában házilagos készítésű kisrepülőjével az arizonai Joseph Randolph, aki szándékosan vezethette gépét a sziklának, de a becsapódás helyét mindaddig nem ismerték, amíg a túrázók meg nem találták.



A Grand Canyon Nemzeti Parkban jelenleg nyolc olyan embert keresnek, aki a parkban tűnt el, vagy ott látták utoljára az elmúlt 10 évben.