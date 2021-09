Koronavírus-járvány

Romániában belföldön is bevezetnék a védettségi igazolvány használatát

Romániában belföldön is bevezetnék az uniós digitális Covid-igazolvány használatát azokon a településeken, ahol az előző két hétben a lakosság több mint három ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést - erre vonatkozó javaslatait csütörtöki ülésén fogadta el az országos járványügyi operatív törzs (CNSU).



A testület által ajánlott rendelkezések akkor lépnek hatályba, ha azokat a kormány is megerősíti a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló határozat módosítása révén.



A CNSU ajánlásai szerint a három ezrelék feletti fertőzöttségi ráta esetén sem zárnának be - ahogyan a jelenlegi szabályozás előírja - a kulturális intézmények, vendéglátóhelyek és sportlétesítmények, hanem a belépést védettségi igazoláshoz kötnék és korlátoznák a résztvevők számát. A mindeddig "zöld útlevélként" használt digitális Covid-igazolványt bárki letöltheti magának internetről, amennyiben megkapta az oltás valamennyi adagját, letesztelte magát, vagy az utóbbi hat hónapban kigyógyult a betegségből.



A védettségi igazolás belföldi bevezetését már múlt héten kilátásba helyezte a román miniszterelnök. Florin Citu rámutatott: nem a beoltatlanok hátrányos megkülönböztetéséről van szó, hanem egy olyan engedményről, amely segít működésben tartani a vendéglátóipart, kulturális intézményeket, és amely lehetővé teszi a betervezett magánrendezvények - esküvők, keresztelők - megtartását a romló járványhelyzet ellenére.



A CNSU határozata szerint a három ezreléknél magasabb, de hat ezreléket nem meghaladó fertőzési ráta esetén az adott településeken védettségi igazolással és védőmaszkban engedik majd be a nézőket a sportrendezvényekre a lelátók legfeljebb 30 százalékát kihasználva. Ugyanilyen feltételek között - de a nézőtér legfeljebb 50 százalékát megtöltve és legfeljebb ezer ember részvételével - lehet majd színházi előadásokat tartani, moziba menni.



A zárt térben tartott magánrendezvényeken a résztvevők létszámát ismét 200-ra, a tüntetéseken pedig százra korlátozzák. A vendéglátóhelyek már csak éjjel kettőig tarthatnak nyitva és a férőhelyek legfeljebb felét használhatják. A bárokba, klubokba, játéktermekbe már a védettségi igazolás sem elegendő, oda (három ezrelékes fertőzési ráta felett) kizárólag beoltottakat engednek majd be.



Romániában már jelenleg is számos olyan település van, ahol a fertőzési ráta túllépte a három ezreléket, és több olyan térsége is van az országnak (Szatmár megye, Ilfov megye és Bukarest), ahol az átlagos fertőzési ráta megközelítette, vagy meg is haladta a két ezreléket.



A járvány negyedik hulláma minden korábbit felülmúló ütemben gyorsul Romániában, az oltakozási hajlandóság viszont nem emelkedik. A csütörtöki jelentés szerint az utolsó 24 órában már 4441 új fertőzést diagnosztizáltak, ami több mint kétszerese az utóbbi két hét átlagának. Az utóbbi napon 71 koronavírusos beteg halt meg, ami 70 százalékkal magasabb az átlagosnál.

Romániában eddig a beoltható - 12 év feletti - lakosság 31,5 százaléka oltatta be magát, az immunizáltak száma pedig a 19,3 milliós országban átlagosan hatezerrel emelkedik naponta.