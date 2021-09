Koronavírus-járvány

Horvátországban meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket

Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak éjfélig tarthatnak nyitva. 2021.09.16 15:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Horvátországban további két héttel meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket azzal a könnyítéssel, hogy megnyithatnak a vásárok és kiállítóhelyek zárt térben, de ott kötelező lesz a védettségi igazolás - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter a válságstáb vezetője a kormány csütörtöki ülésén.



Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak éjfélig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatása és a beutazás is védettségi igazoláshoz van kötve.



Horvátországban csütörtökre 1369 új esetet azonosítottak. A vírus okozta betegségben az elmúlt napon kilencen haltak meg. Kórházban 628 beteget ápolnak, 72-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 766 447-en kaptak védőoltást - a jogosultak 43,5, a felnőtt lakosság 52 százaléka -, közülük 1 655 970-en már a második adagot is felvették.



A szomszédos Szlovéniában az elmúlt 24 órában 1324 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki. A vírus okozta Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon hat beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 341-en vannak kórházban, 83-an intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 1 055 228-an kaptak védőoltást, közülük 950 228-an már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult lakosság 50, illetve 45 százaléka.



Szlovéniában az elmúlt néhány napban felgyorsult az oltási kampány, miután a kabinet döntése értelmében szerdától mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal az állami és a magánszektorban egyaránt. Ez vonatkozik az ügyfelekre is. Bárki, bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, ahhoz oltási-, gyógyulást tanúsító igazolást vagy negatív tesztet kell felmutatnia. Kivételt képeznek ez alól az alapvető élelmiszereket forgalmazó üzletek, illetve gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha nem bevásárlóközpontokban működnek.



A kormány és a korlátozó intézkedések ellen szerda este nyolcezren tüntettek Ljubljanában a parlament előtt. A békésnek induló demonstráció késő este erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázzal és vízágyukkal oszlatta fel a tömeget. Nyolc rendőr és egy tüntető is megsérült.