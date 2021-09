Koronavírus-járvány

Többtucatnyian megbetegedtek Putyin környezetéből

Többtucatnyian kapták el a koronavírus-fertőzést Vlagyimir Putyin orosz elnök környezetéből.



Ezt maga Putyin jelentette be, amikor videokapcsolaton keresztül felszólalt a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) dusanbei csúcstalálkozóján.



"Mint tudják, sajnos az utolsó pillanatban kénytelen voltam lemondani a dusanbei látogatásomat. Nagyon sajnálom, de ez azzal áll összefüggésben, hogy a legközelebbi környezetemben koronavírusos megbetegedéseket mutattak ki. Nem egy és nem két, hanem több tucat emberről van szó" - mondta.



Közölte, hogy néhány napig "önizolációban" marad. A Kreml korábbi tájékoztatása szerint az elnök egészséges, és az antitestszintje magas.



Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő csütörtökön úgy vélekedett, hogy Putyin legkevebb egy hétig karanténban marad. Közölte, hogy a megbetegedettek többsége az államfő biztonsági szolgálatában szolgál, de súlyos esetről nem tudni. Azt hangoztatta, hogy a fertőzéses esetek nem kérdőjelezik meg a Szputnyik V hatékonyságát.



Elmondta azt is, hogy az elnök elektronikusan regisztráltatta magát a küszöbönálló választásokra, és "mindenképpen" voksolni fog. Arról, hogy ezt személyesen, avagy online fogja-e megtenni, Peszkov későbbre ígért tájékoztatást.



Oroszországban pénteken háromnapos szavazás kezdődik, amely meghatározza majd a szövetségi parlament alsóházának új összetételét, emellett megválasztják 12 régió vezetőjét és 39 törvényhozásának képviselőit.



Putyin, aki kedden Emomalii Rahmon tádzsik elnöknek jelentette be, hogy karanténba vonul, a Kreml közlése szerint március 23-án kapta meg az új koronavírus elleni első védőoltást. Az elnök április 14-én jelentette be, hogy megkapta a második oltást is. Az csak június 30-án lett nyilvános, hogy Szputnyik V-vel vakcinálták. Korábbi orosz sajtóértesülések szerint mindenkinek, akit Putyin fogad, egy hétig előzetes karanténba kell vonulnia.



Oroszországban a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt fertőzöttek száma 19 594-gyel - ez a legnagyobb szám augusztus 26. óta - 7 214 520-ra emelkedett.



A napi növekmény 0,27 százalék, az új esetek 8,2 százaléka volt tünetmentes. Az országban 566 287 aktív esetet tartanak számon. A halottak száma 794-gyel 195 835-re, a felépülteké pedig 17 326-tal 6 452 398-ra nőtt.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 185,1 millió, az elmúlt napon pedig 462 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 122 531 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.