Világgazdaság

Egyre több autót használnak Németországban

Egyre több autót használnak Németországban egy szerdán ismertetett felmérés szerint, amely kimutatta, hogy a háztartások jelentős része a klímaváltozás miatti aggodalmak ellenére legalább két autóval rendelkezik.



A szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) kimutatása szerint az utóbbi tíz évben több mint tíz százalékkal emelkedett a forgalomban lévő személygépkocsik száma. Az idén január elején 48,2 millió autónak volt forgalmi engedélye, ami 14 százalékos növekedés a tíz évvel korábbi 42,3 millióhoz képest.



Ugyanakkor az autóval rendelkező háztartások aránya alig változott, 77,6 százalékról 77,4 százalékra mérséklődött. Viszont tavaly már minden száz háztartásra 108 autó jutott, míg tíz évvel korábban 102 volt ez az arány.



Ezt azt jelzi, hogy egyre több háztartásban van második, vagy akár harmadik családi autó is.



Az autóhasználat töretlen dominanciájára utal az is, hogy az ingázók több mint kétharmada, 68 százaléka autóval jár munkába, és csupán 13 százalékuk használ közösségi közlekedési eszközt. A kerékpárral ingázók aránya még alacsonyabb, tíz százalékos.



Az autóval ingázók legnagyobb csoportja, 48 százaléka tíz kilométernél kisebb távolságot tesz meg az otthona és a munkahelye között. További 29 százalék 10 és 25 kilométer közötti távolságra lakik a munkahelyétől, és 14 százalékuknak kell 25 és 50 kilométer közötti távolságot megtenniük, hogy elérjék a munkahelyüket.



Azonban Németország az autó vezető szerepét tekintve még így is nagyjából átlagosnak mondható uniós összehasonlításban - emelte ki a Destatis, ismertetve az Európai Bizottság legutóbbi, 2018-as adatát, amely szerint az összes uniós tagállam átlagában a személygépkocsik az úgynevezett motorizált személyszállítás 81 százalékát teszik ki.



Németországban ez az arány 84 százalék. A vasút részaránya - kerekítve - kilenc százalék, az autóbuszoké hat százalék, a villamosoké és a metróké együtt 2 százalék.