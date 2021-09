Koronavírus-járvány

Szlovéniában minden negyedik vírusteszt pozitív

Szlovéniában minden negyedik vírusteszt pozitív eredmény hozott, a növekvő esetszámok miatt szerdától szigorodnak a járványügyi szabályok is. 2021.09.14 21:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt 24 órában 1393 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban. A vírus okozta Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon három beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 333-an vannak kórházban, 77-en intenzív osztályon.



A ljubljanai kormány döntése szerint szerdától mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal az állami- és a magánszektorban egyaránt. Ez vonatkozik az ügyfelekre is. Bárki, bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, ahhoz oltási-, gyógyultsági igazolást vagy negatív tesztet kell felmutatnia. Kivételt képeznek ez alól az alapvető élelmiszereket forgalmazó üzletek, illetve gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha nem bevásárlóközpontokban működnek.



A védettségi igazolásra az egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél is szükség lesz, kivéve a sürgősségi ellátást.



Ljubljana az új intézkedésekkel az oltási kampányt kívánja felgyorsítani.



A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 1 026 944-an kaptak védőoltást, közülük 937 578-an már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult lakosság 49, illetve 44 százaléka.



A szomszédos Horvátországban keddre 974 új esetet azonosítottak. A vírus okozta betegségben az elmúlt napon kilencen haltak meg. Kórházban hatszáz beteget ápolnak, 59-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 762 738-an kaptak védőoltást - a jogosultak 43,4, a felnőtt lakosság 52 százaléka -, közülük 1 652 731-en már a második adagot is felvették.



Vili Beros egészségügyi miniszter bejelentette: az egészségügyi dolgozók számára októbertől kötelezővé teszik a védettségi igazolást. Heti rendszerességgel kell tesztet végeztetniük azoknak, akik nincsenek beoltva, és nem rendelkeznek gyógyulást tanúsító igazolással. A tesztek árát eleinte a horvát egészségbiztosító fizeti, a későbbiekben azonban az alkalmazottaknak kell majd állniuk a költségeket - mondta a tárcavezető.



A rendelet miatt, amelyet még el kell fogadnia a válságstábnak, kilenc hónapról egy évre hosszabbítják a Covid-igazolványok érvényességét is. Ezt azzal indokolták, hogy azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik még januárban beolttatták magukat, októberben lejár az oltási igazolásuk. Zágráb a harmadik, erősítő oltások beadásával meg akarja várni az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlását.