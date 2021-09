Légiközlekedés

Súlyosan megsértette Ausztria légterét egy magyar felségjelű katonai repülő

Osztrák vadászgépek kísérték ki azt a magyar felségjelű C–17-es teherszállító NATO-gépet, amely péntek reggel a berepülési engedéllyel hatolt be az osztrák légtérbe, ám az előírt 10-11 ezer méteres magasság helyett valamiért 1000 méterre süllyedt le a Felső-Ausztria nyugati részén, a Salzkammergut régióban található Attersee fölött – írta a Die Presse alapján a Telex.



Michael Bauer, az osztrák védelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy a gépet az incidens után két Eurofighter kísérte ki az ország légteréből. Arról is beszélt, hogy bár az osztrák légteret évente akár ötvenszer is megsértik, ilyen komoly eltérést sosem láttak még az előírt repülési magasságtól.



Bauer szerint ez komoly biztonsági kockázatot jelentett, mint mondta, nagyjából egy, az autópályán a forgalommal szemben haladó autóhoz hasonlítható, amit a magyar gép csinált. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért repült ilyen alacsonyan a magyar légierő színeiben repülő, de a NATO parancsnoksága alá tartozó gép pilótája, az azonban Bauer szavai alapján valószínűnek tűnik, hogy az incidensnek lesznek diplomáciai következményei.



Az incidens miatt a lap megkereste a Honvédelmi Minisztériumot is, de nem tudtak tájékoztatást adni. Mint azt a minisztérium sajtóosztálya is kiemelte, annak ellenére, hogy ezek a repülők a magyar légierő színeiben repülnek, nem ennek parancsnoksága alá, hanem a többnemzeti NATO Stratégiai Légiszállítási Képesség Nehéz Légiszállító Ezredéhez tartoznak.