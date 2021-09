Koronavírus-járvány

Van, ahol a gyerekvállalás elhalasztására kérik a nőket a járvány miatt

Srí Lankán negyvenre nőtt az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben elhunyt várandós nők száma az elmúlt négy hónapban. 2021.09.10 07:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Srí Lankán arra kérik a nőket, hogy legalább egy évvel halasszák el a gyerekvállalást a koronavírus-járvány miatt - közölte csütörtökön az egészségügyi minisztériumi illetékese.



Az ezzel kapcsolatos kérés bejelentésére azután került sor, hogy negyvenre nőtt az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben elhunyt várandós nők száma az elmúlt négy hónapban.



Harsa Atapattu, a kormányzati alkalmazottként dolgozó szülész-nőgyógyász arra kérte a családokat, hogy egy évig még halasszák a gyermekvállalást. Mint mondta: mindaddig így legyen ez, amíg az egészségügyi hatóságok jobban megismerik a Covid-19 hatásait, és jobb vakcinára tesznek szert.



Korábban Srí Lanka illetékes egészségügyi hatóságai azt javasolták, hogy csak a 35 év feletti terhes nők oltassák be magukat a koronavírus ellen. Később ezt az oltási javaslatot kiterjesztették minden nőre, akinek a terhessége meghaladta a tizenkét hetet. Most valamennyi várandós nő számára javasolják az oltást.



"A delta variáns terjedésével viszont a teherbeesés késleltetését tanácsoljuk" - mondta Atapattu.



Hemantha Herath, az egészségügyi minisztérium szóvivője, tisztifőorvos leszögezte: ez egyelőre csak elővigyázatossági javaslat, de még nem kormánydöntés.



Az elmúlt négy hónapban több mint 5500 várandós nőt fertőzött meg a SARS-CoV-2 nevű vírus. Simatramali de Silva, a kormány egészség-népszerűsítő hivatalának igazgatója szerint 70 százalékuk teljesen be volt oltva. Többségük komplikációk nélkül szült, egyikük - egy 27 éves kismama - csütörtökön hármas ikreknek adott életet a fővárosban.



A fertőzöttek száma nő Srí Lankán. Csütörtökön az új halálesetek száma 175 volt. A járvány kezdete óta 10 867 ember halt meg a koronavírus okozta Covid-19-betegségben az egykori Ceylonon, a fertőzöttek száma 475 ezer.



A 21 millió lakosú szigetországban augusztus 20. óta nem túl szigorú karantén van érvényben, amelyet a kormány szeptember közepén készül feloldani. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Srí Lankán dolgozó szakértői szerint ezzel szemben szigorításra lenne szükség.