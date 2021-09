Hadsereg

Orosz flottagyakorlat kezdődött az Északi-sarkvidéken

Mintegy félszáz hadihajó, 120 repülőgép és helikopter, valamint a fegyveres erők nyolcezer tagjának részvételével flottagyakorlatot kezdődött a sarkkörön túl - közölte csütörtökön az orosz Északi Flotta sajtóosztálya.



A gyakorlat céljából létrehozott arktiszi csoportban emellett mintegy 800 haditechnikai és különleges eszköz is részt vesz, köztük több mint 40 harckocsi, 460 páncélozott harcjármű, valamint 240 ágyú, aknavető és rakétasorozatvető. A manőverek kiterjednek a Barents-tengerre, a Kara-tengerre, a Csukcs-tengerre, a Kelet-szibériai-tengerre, a Laptyev-tengerre, a Novoszibirszk-szigetekre és a Ferenc József-föld szigetcsoportra.



Az alegységek elgyakorolják az északi hajózási útvonal kommunikációját és a flotta helyőrségeinek védelmét, valamint tanulmányozzák a lehetséges harci területeket és a különböző flottaerők alkalmazásának feltételeit a sarkvidéki tengeri övezetekben.



A flottagyakorlat az orosz-fehérorosz Zapad-2021 stratégiai hadgyakorlattal párhuzamosan zajlik majd, amelynek ünnepélyes megnyitóját csütörtökön tartották meg Kalinyingrád megyében, a Balti Flotta pravgyinsziji és hmeljovkai lőterén. Az érdemi manőverek pénteken kezdődnek.



A Zapad-2021 gyakorlatra 200 ezer főnyi személyi állományt, mintegy 80 repülőgépet és helikoptert, valamint 760 haditechnikai eszközt, köztük 290 harckocsit, 240 ágyút, rakétavetőket és aknavetőket, valamint 15 hajó is mozgósítottak. A hadgyakorlat forgatókönyve az orosz védelmi minisztérium szerint a nemzetközi helyzet súlyosbodására és az orosz-fehérorosz Szövetségi Állam elleni esetleges agresszióra adott válaszlépéseket tartalmaz. Az orosz és a fehérorosz katonai vezetés korábban többször is hangsúlyozta, hogy a manőverek védelmi jellegűek.