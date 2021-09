Franciaország

Franciaországban a fogamzásgátló szerek ingyenességét kiterjesztik 25 éves korig

Franciaországban a fogamzásgátló szerek jövőre már nemcsak a kiskorú lányoknak, hanem 25 éves korig minden nő számára ingyenesek lesznek - jelentette be csütörtökön Olivier Véran egészségügyi miniszter.



"A tudományos hatóságokkal együtt megállapítottuk, hogy egyes fiatal nőknél visszaesett a fogamzásgátlás, mindenekelőtt pénzügyi okok miatt" - indokolta az intézkedést a tárcavezető a France2 közszolgálati televízióban.



A fogamzásgátlással kapcsolatos minden vizsgálat és kezelés, az orvosi konzultáció és maguk a fogamzásgátló tabletták is ingyenessé válnak 25 éves korig, ami évente 21 millió eurós plusz kiadást jelent az államnak - jelezte a miniszter. Az intézkedés 2022. január 1-én lép életbe.



Az eddigi 18 éves korról azért 25 éves korig terjesztette ki az ingyenességet a tárca, mert a miniszter szavai szerint ez az a kor, amikor gazdasági, társadalmi és jövedelmi szempontból is önállóvá válnak a nők. Azért is 25 évnél húzták meg a határt, mert ettől a kortól a szülők kiegészítő biztosítása már nem érvényes a gyerekeikre.



A fogamzásgátlók árának 65 százalékát, más receptre felírt gyógyszerekhez hasonlóan, az állam eddig is visszatérítette a társadalombiztosítással rendelkezők számára, a fennmaradó 35 százalékot kell a nőknek kiegészítő biztosításból vagy saját zsebből fizetniük.



A 15 és 18 év közötti lányok számára 2013 óta ingyenes a hozzáférés a fogamzásgátláshoz, aminek következtében visszaesett ebben a korosztályban a terhesség-megszakítási kérelmek száma. Míg 2012 és 2018 között ezer 15 és 18 év közötti lányból hat esett át abortuszon, addig korábban csaknem tíz.



Tavaly a 15 éven aluliak számára is ingyenessé tette a fogamzásgátlást a kormány, s ezt azzal indokolta, hogy 2019 végéig évente csaknem ezer 12 és 14 év közötti lány esett teherbe Franciaországban, és közülük 770-nek végződött abortusszal a terhessége.