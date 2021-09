Koronavírus-járvány

Anthony Fauci lemondását követelik a vuhani laboratóriummal kapcsolatos támogatási botrány nyomán

Anthony Fauci, az Egyesült Államok allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézetének (NIAID) igazgatója lemondását követelik republikánus politikusok a kínai Vuhan víruskutató laboratóriumának lehetséges amerikai támogatása miatt kirobbant botrány kapcsán - számolt be egy amerikai online portál.



A Daily Wire című internetes médium cikke szerint növekszik a nyomás Anthony Faucin, aki egyben Joe Biden amerikai elnök legfőbb egészségügyi tanácsadója is.



A botrányt az Intercept című amerikai oknyomozó portál írása robbantotta ki. Az írás, dokumentumokra hivatkozva azt állítja, hogy az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH), amelyhez a Fauci irányította kutatóintézet is tartozik, korábban pénzügyileg támogatta a vuhani víruskutató intézet (WIV) különleges génsebészeti kutatásait, és hogy a vuhani laboratórium lehet a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott COVID-19 világjárvány egyik lehetséges kiindulási pontja.



2021 májusában Fauci amerikai szenátusi bizottsági meghallgatásán kérdésre válaszolva kijelentette, hogy az amerikai NIH "sohasem támogatta pénzügyileg, és most sem támogatja a különleges génsebészeti kutatásokat a vuhani víruskutató intézetben".



Az Intercept oknyomozó portál azonban az információszabadságról szóló amerikai törvény (FOIA) által lehetővé tett hivatalos adatkikérés nyomán bizonyítékot talált arra, hogy az NIH "3,1 millió dolláros denevér-koronavírus kutatási ösztöndíjat nyújtott egy "EcoHealth Alliance" elnevezésű csoportnak, amelyből a vuhani víruskutató intézet 599 ezer dollárt részben arra használt, hogy azonosítsa és génsebészeti úton megváltoztassa azokat a denevér-koronavírusokat, amelyek valószínűleg megfertőzhetik az embereket is".



A Daily Wire cikke idézte Richard Ebright professzort, a New Jersey állambeli New Brunswickban működő Rutgers Egyetem sejtbiológus szakértőjét, s aki szerint a fenti dokumentumok azt bizonyítják, hogy a 2014-es és 2019-es NIH-ösztöndíjak valóban ilyen különleges génsebészeti kutatásokat támogattak a vuhani laboratóriumban, mégpedig az EcoHealth Alliance csoporton keresztül. Ebright szerint Fauci "nem mondott igazat" a szenátusi bizottsági meghallgatáson.



A biológus megjegyezte: a dokumentumok szerinte azt bizonyítják, hogy az amerikai "támogatások elősegítették Vuhanban egy új, a SARS-vírusok családjába tartozó koronavírus génsebészeti úton történt létrehozását".



Számos republikánus kongresszusi képviselő már a szenátusi meghallgatás után követelte, hogy teljes körű kongresszusi vizsgálat induljon, feltárandó minden olyan információt, amely az NIH és a Fauci vezette intézmény által a vuhani laboratóriumnak nyújtott kutatási támogatásokra vonatkozik.

Jim Jordan ohiói, Ronny Jackson texasi és Josh Hawley missouri republikánus képviselő valódi válaszokat vagy egyenesen Anthony Fauci lemondását követelik, míg Rand Paul Kentucky állambeli republikánus szenátor hamis tanúzás miatt kezdeményezett szenátusi vizsgálatot Fauci ellen.