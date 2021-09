Koronavírus-járvány

Franciaországban a bevásárlóközpontok többségében megszűnik a védettségi igazolás használata

A koronavírus-járvány javuló mutatói miatt Franciaországban a legtöbb bevásárlóközpontban szeptember 8-tól már nem kötelező a védettségi igazolás felmutatása - jelentette be Bruno Le Maire gazdasági miniszter hétfőn a BFM hírtelevízióban.



A tájékoztatás szerint azokban a megyékben, ahol a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma legalább egy hete nem haladja meg a 200-at, szerdától nem szükséges a 20 ezer négyzetméternél nagyobb alapterületű bevásárlóközpontokban felmutatni a védettségi igazolást. Ezt azt jelenti, hogy a jelenlegi 178 helyett már csak 64 helyen kötelező az oltási igazolás vagy egy 72 óránál nem régebbi negatív teszt felmutatása.



A miniszter az egész országban csökkenő fertőzöttségi szinttel indokolta a döntést.



A 64, továbbra is érintett bevásárlóközpont kilenc megyében található az ország délkeleti részén (Var, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault), Korzikán (Corse-du-Sud), valamint Lyon környékén (Rhone) és a Párizstól északra található Seine-Saint-Denis megyében.



Bruno Le Maire úgy vélte, hogy a védettségi igazolás és az oltás együttesen megóvta a francia gazdaságot.



A koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy a 72 óránál nem régebbi negatív teszt) a jelenleg hatályos törvények szerint augusztus 9. óta és november 15-ig kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokat és a távolsági buszokat, a kórházakat, a bevásárlóközpontokat, valamint a kulturális intézményeket, mozikat, színházakat, koncerttermeket. A kormány nem zárta ki, hogy november 15. után is használatban marad a dokumentum, amennyiben a vírus nem tűnik el az országból.



Egy csütörtökön közzétett felmérés szerint a franciák 67 százaléka támogatja a védettségi igazolás használatát, amely hozzájárult a koronavírus-járvány negyedik hullámának visszaszorításához.



A járványügyi mutatók a két héttel ezelőtti tetőzés óta napról napra csökkennek. A napi esetszám az elmúlt héten már nem emelkedett 15 ezer fölé, a 10 ezer kórházban ápolt fertőzött közül 2 ezer állapota súlyos, de az egészségügyi rendszer nincsen leterhelve.



A 67 millió lakosú országban a teljes lakosság csaknem háromnegyede, a 12 éven felülieknek 88 százaléka megkapta a koronavírus-elleni oltás első adagját, s 78 százalékuk, 45 millióan már a második adagot is felvette.



A legalább hat hónapja beoltott 65 éven felüliek és a veszélyeztettek - mintegy 19 millió francia - számára szerdán kezdődött a harmadik védőoltás kampánya.



Új-Kaledóniában, ahol eddig a lakosságnak alig 30 százaléka vette fel a vakcina mindkét adagját, viszont keddtől kéthetes szigorú karantén lép életbe, miután három ember koronavírus-tesztje pozitívnak bizonyult.



A Franciaországhoz tartozó csendes-óceáni szigetcsoport mostanig a világ egyik olyan ritka területe volt, amelyet teljesen megkímélt a járvány.