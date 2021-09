Koronavírus-járvány

Ukrajnában egy-két héten belül szigoríthatnak a korlátozásokon

Ukrajnában a koronavírusos megbetegedések és az elhalálozások számának növekedése miatt valószínű, hogy szeptember közepéig szigorítani kell a karanténkorlátozásokon - jelentette ki pénteken Jurij Hanicsenko, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) vezetője.



A szakértő rámutatott arra, hogy az országban egy hét alatt az új betegek száma negyedével nőtt, és két egymást követő napon haladta meg a fertőződések kimutatási aránya a "zöld" kategóriára vonatkozó négyszázalékos küszöböt. Jelenleg még Ukrajna egésze a járványhelyzet szerinti legenyhébb, "zöld" besorolásban van.



"Jelenleg a helyzet még továbbra is ellenőrizhető, de az egészségügyi rendszer terhelése egyre növekszik: a Covid-betegek ellátására kijelölt kórházak intenzív osztályain már minden ötödik ágy, az orvosi oxigénellátó berendezéssel felszerelt ágyaknak pedig a 14 százaléka foglalt. Ezzel együtt a napi halálozási ráta is emelkedett az előző héttel összehasonlítva ötven százalékkal, elérve napi átlagban a 38 főt - fejtette ki a szakértő.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál pénteken arra mutatott rá, hogy két régió, a keleti Luhanszk és a déli Odessza megye már két napja nem felel meg a "zöld" besorolás követelményeinek. Mindkettőben a kórházak leterheltsége meghaladja a megengedett ötven százalékot. Ha három egymást követő napon fennáll ez a helyzet, a régiókat a szabályok szerint szigorúbb kategóriába kell átsorolni.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a Facebookon közölte, hogy a Világbank hamarosan 150 millió dollárt különíthet el Ukrajnának a koronavírus elleni küzdelemre és az oltási ütem felgyorsítására.



"Megvitattuk, hogyan áll jelenleg a Világbank három projektjének megvalósítása, amelyek együttesen 439,7 millió dollár kölcsönt tesznek ki. A Világbanknál garantálták, hogy szükség esetén akár 150 millió dollár kiegészítő finanszírozásra is lehetőség nyílik veszélyhelyzet esetén, az oltási kampány felgyorsítására"- írta a miniszter. Megjegyezte, hogy a tárca és a Világbank közötti együttműködés kulcsfontosságú eleme a koronavírus elleni oltások ütemének felgyorsítása.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 5 498 951-en kapták meg valamely védőoltás első, 4 012 016-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Csütörtökön 152 772 embert oltottak be az országban.



Ukrajnában péntekre tovább gyorsult a járvány terjedése, 2693-mal 2 293 541-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény 216-tal több az előző napiénál. Egy nap alatt újabb 45 ember halt bele a Covid-19 betegségbe, a járvány kezdete óta elhunytak száma ezzel 53 922-re emelkedett. Eddig 2 210 866-an gyógyultak meg, miközben az aktív fertőzöttek száma több mint 1500-zal 28 753-ra nőtt. Kórházba 826 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg előző nap a számuk 787 volt.