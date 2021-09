Koronavírus-járvány

Német miniszter: az oltatlanok járványa lett a koronavírus-világjárvány

Az oltatlanok járványává alakult a koronavírus-világjárvány Németországban, ezért minél könnyebben hozzáférhetővé kell tenni a vakcinát, hogy ne legyen szükség újabb korlátozásokra ősszel - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter egy pénteki interjúban.



Jens Spahn a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádióban sugárzott interjúban kiemelte, hogy az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) fertőzöttek között 10-12-szer többen vannak a vírus okozta betegségtől (Covid-19) védő oltással nem rendelkezők, mint a beoltottak.



Ezért a kormány szeptember közepén nagyszabású akciókkal próbál új lendületet adni az oltási kampánynak, arra törekednek, hogy az emberek a mindennapi elfoglaltságaik közben, a lehető legkisebb erőfeszítéssel és időráfordítással beoltathassák magukat.



A védekezést szolgálja egy tervezett új jogszabály is, amely szerint bizonyos foglalkozásokban, például az idősgondozásban és a napközbeni gyermekellátásban a munkavállaló köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik-e teljes oltással - mondta a miniszter.



Csak az oltási hajlandóság alakulásától függ, hogy kell-e megint korlátozni az emberek szabadságát - fejtette ki arra a felvetésre, hogy számos szakértő szerint a korábbiaknál jóval fertőzőképesebb delta vírusváltozat szétterjedése miatt ismét korlátozásokra lesz szükség a felső légúti megbetegedések ősszel kezdődő szezonjában.



Az egyik legismertebb német járványügyi szakértő, Christian Drosten, a berlini Charité egyetemi klinika virológiai intézetének vezetője szerint a hatvan feletti korosztályban 90 százalékos, a hatvan alattiaknál pedig 85 százalékos átoltottságot kell elérni a járvány megállításához.



Azonban az átoltottság a lakosság egészét tekintve a 60 százalékot is alig haladta meg, és a július elején regisztrált 700 ezerről 200 ezerre süllyedt a naponta beadott oltások átlaga.



A szövetségi kormány pénteki összesítése szerint a 252 napja tartó oltási kampányban 102,4 millió adag vakcinát adtak be. Legalább egy adagot a lakosság 65,6 százaléka - 54 541 599 ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 61 százaléka - 50 754 494 ember - rendelkezik.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 14 251 fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez csaknem húszszázalékos emelkedés az egy héttel korábbi 12 029-hez képest.



Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 984 353 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t Németországban. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 45 halálesetet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 92 301-re emelkedett.