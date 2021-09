Koronavírus-járvány

Az EU megállapodott az AstraZenecával az elmaradt oltóanyagok szállításáról

Az Európai Bizottság megállapodást kötött pénteken az Astrazeneca gyógyszergyártó vállalattal a fennmaradó, koronavírus elleni vakcinaadagok szállításáról a tagállamok számára, a tavaly augusztusban kötött elővásárlási szerződés feltételei szerint.



A megállapodással együtt lezárul a brüsszeli bíróság előtt folyamatban lévő peres eljárás is - tájékoztatott pénteken a brüsszeli testület.



Az Európai Bizottság áprilisban pert indított a brit-svéd gyógyszercég ellen, mert az nem tartotta be szerződésben foglaltakat, és mert nem rendelkezett "megbízható" tervvel a vakcinák időben történő szállítására vonatkozóan.



A pénteken bejelentett egyezség értelmében az AstraZeneca kötelezettséget vállalt arra, hogy októberig 60 millió és december végéig 75 millió, illetve jövő áprilisig 65 millió adag vakcinát szállít az uniós tagállamokba.



Sztella Kiriákidész egészségügyért felelős uniós biztos úgy nyilatkozott, hogy a 70 százalékos uniós átoltottság ellenére továbbra is kulcsfontosságú hogy elegendő vakcina maradjon tartalékban, mivel az oltottsági arány eltérő az tagállamok között. Hozzátette azt is, hogy az EU az év végéig legalább 200 millió adag oltóanyagot szándékozik alacsony és közepes jövedelmű országokba küldeni a Covax programon keresztül.



A tagállamok részletes szállítási ütemterveket kapnak, és szállítási késedelem esetén korlátozott mértékű visszatérítést igényelhetnek.