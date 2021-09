Koronavírus-járvány

Uniós ügynökség: egyelőre nincs sürgető szükség a harmadik oltás beadására

Egyelőre nincs sürgető szükség a harmadik oltás beadására, fontosabb hogy azok kapják meg előbb a vakcinákat, akik még nincsenek beoltva - hívta fel a figyelmet az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) csütörtökön közzétett jelentésében.



Az uniós testület szerint az uniós tagországoknak prioritásként kell kezelni oltási kampányaik előmozdítását, mivel az Európai Unióban minden harmadik felnőtt még mindig oltatlan. A jelentés megjegyzi, hogy továbbra is alapvető fontosságú a fizikai távolságtartás, illetve ajánlott az arcmaszk használata a magasabb kockázatú helyeken, illetve létesítményekben.



Az ECDC rámutatott arra is, hogy a harmadik védőoltást, elsősorban azon személyek számára kell sürgetni, akik legyengült immunrendszerrel, vagy immunbetegséggel rendelkeznek. Megfontolandó az is, hogy elővigyázatossági intézkedésként további adagot adjanak az idősebb embereknek különösen azoknak, akik zárt környezetben élnek, például a gondozási intézmények lakóinak.



"Addig is a tagállamoknak fel kell készülniük oltási programjaik esetleges kiigazítására, amennyiben a vakcina hatékonyságának jelentős csökkenését észlelik egy vagy több népességcsoportban" - tette hozzá a jelentés.



Az Európai Bizottság a héten közölte, hogy az EU felnőtt polgárainak 70 százaléka teljes mértékben be van oltva. A nemzeti oltottsági arányok eltérőek, Bulgária és Románia például rendkívül lassan halad oltási programjával.



Stefan De Keersmaecker, a bizottság szóvivője csütörtökön elmondta, hogy az unióban elegendő oltóanyag áll rendelkezésre abban az esetben, ha a tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy ismét széles körben szükség lehet a védőoltásokra.



Hozzátette: a testület a közelmúltban szerződést kötött BioNTech-Pfizer oltóanyaggyártóval 1,8 milliárd további adag oltóanyagra 2021 és 2023 között, illetve a Modernával is további 150 millió vakcinára.