Koronavírus-járvány

Horvátországban további két héttel meghosszabbították a járványügyi korlátozásokat

Horvátország további két héttel meghosszabbította a járványügyi korlátozásokat, azzal a könnyítéssel, hogy szeptember 1-jétől kinyithattak a kávézók belső terei - közölte a válságstáb szerdán.



Az éttermek és a kávézók március 1-jén nyithatták meg a kerthelyiségeiket és a teraszaikat. Az éttermek számára a válságstáb később engedélyezte a beltéri kiszolgálást, de a kávézók számára ez idáig nem.



Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak 24 óráig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatása és a beutazás is védettségi igazoláshoz van kötve.



Az elmúlt 24 órában 805 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma meghaladja a 374 ezret. A vírus okozta Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon négy beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8338-ra emelkedett. Kórházban 440 beteget ápolnak, 59-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 726 531-en kaptak védőoltást - a jogosultak 42, a felnőtt lakosság 51 százaléka -, közülük 1 614 792-en már a második adagot is.



A szomszédos Szlovéniában négyhavi csúcsra emelkedett az új esetek száma. Szerdára 764 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon nem halt meg senki. A koronavírusos betegek közül 199-en vannak kórházban, 37-en intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 992 258-an kaptak védőoltást, közülük 904 974-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 47, illetve 43 százaléka.