Koronavírus-járvány

Az EU elérte a 70 százalékos átoltottságot

Elérte a 70 százalékot az Európai Unió felnőtt lakosságának körében az új típusú koronavírus okozta betegség (Covid-19) ellen teljesen beoltottak aránya, több mint 256 millió felnőtt már megkapta a szükséges mennyiségű vakcinát - jelentette be kedden közleményben az Európai Bizottság.



A brüsszeli testület elnöke "nagyszerű eredménynek" nevezte, hogy a kitűzött szeptemberi cél előtt, már augusztusban sikerült elérni a 70 százalékos átoltottsági arányt. Ursula von der Leyen egyúttal felszólította a még oltatlan európai polgárokat, hogy "ha tehetik, minél előbb olttassák be magukat, mivel a világjárványnak még nincs vége."



Hozzátette: Az EU támogatni fogja az alacsony és közepes jövedelmű országokat is oltási kampányaik előmozdításban és a vakcinák beszerzésében.



Sztella Kiriákidész az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa úgy nyilatkozott: a 70 százalékos beoltottsági arány az EU és a tagállamok szolidaritásának és közös munkájának eredménye.



"A beoltottság további növelésére irányuló erőfeszítéseinket az egész EU-ban töretlenül folytatjuk" - tette hozzá.



A sajtóközlemény szerint az EU az Európában előállított vakcinák mintegy felét exportálta a világ más országaiba, ugyanannyit, mint amennyit saját polgárai számára szállított. Az unió mindemellett, mintegy 3 milliárd euróval járult hozzá a COVAX programhoz, hogy 92 alacsony és alacsonyabb jövedelmű ország számára legalább 1,8 milliárd adag oltóanyagot biztosítson.



Tekintettel a SARS-CoV-2 koronavírus új variánsainak terjedésére, a bizottság májusban új szerződést írt alá a Pfizer/BioNTech vakcinagyártó vállalattal, a megállapodás ez év vége és 2023 között 1,8 milliárd adag vakcina szállítását irányozza elő.