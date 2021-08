Koronavírus-járvány

A Moderna további egymillió adag vakcináját hívták vissza Japánban szennyezettség miatt

Egyre nő az aggodalom Japánban, miután szennyezettség miatt további egymillió adagot hívtak vissza ideiglenesen a Moderna koronavírus elleni vakcinájából - számolt be a Reuters hírügynökség hétfőn.



A vakcina szennyezettségéről szóló legújabb hírek a fővároshoz, Tokióhoz közeli Gunma, illetve a déli Okinava prefektúrából érkeztek. Gunmában apró, fekete anyagot találtak egy Moderna-vakcinát tartalmazó ampullában, míg Okinaván szintén egy fiolában és fecskendőkben figyeltek fel fekete anyagra, egy másik esetben pedig rózsaszínű szennyeződést találtak egy fecskendőben.



Gunmában 4575 embert oltottak be azzal a szállítmánnyal, amelyben szennyeződést találtak, de eddig senki sem panaszkodott rosszullétre - tájékoztatott egy illetékes.



A Moderna vakcinájából összesen több mint 2,6 millió adagot függesztettek fel Japánban, miközben az országban a koronavírus delta variánsa miatt rosszabb a járványügyi helyzet, mint eddig valaha. A hónapban először haladta meg az új fertőzöttek napi száma a 25 ezret. A japán egészségügyi minisztérium a napokban beszámolt róla, hogy két ember meghalt, miután beoltották őket egy szennyezettség miatt később ideiglenesen visszahívott Moderna-szállítmányból származó oltóanyaggal. A Moderna szerint a szennyeződés gyártási hiba következménye lehetett az egyik spanyolországi üzemben.



Országszerte 863 oltóközpontba juttattak el oltásokat ebből a szállítmányból, és a használatukat egy héttel azután függesztették fel, hogy a Takeda gyógyszergyár jelentette a szennyezést egyes adagokban. Addigra mintegy 500 ezren kaphattak oltást a szóban forgó szállítmányból - mondta el Kono Taro, az oltási programért felelős miniszter.



Szakértők egyelőre óvakodtak attól, hogy a két, harmincas éveikben járó férfi halálát közvetlen összefüggésbe hozzák az oltással. A tokiói kormány elmondta, hogy nem azonosítottak biztonsági vagy hatékonysági problémákat, és a vakcinák visszahívására elővigyázatosságból került sor.



A haláleseteket kivizsgálják. Mindkét férfi az oltóanyag második adagjának beadása után két nappal lázasodott be, majd két napra rá meghalt. Arra nincs bizonyíték, hogy a nekik beadott oltás is szennyezett volt.



Kinosita Takahiro orvos, a Cov-Navi vakcinainformációs csoport alelnöke szerint nem valószínű, hogy szennyezettség okozta a két férfi halálát. Szerinte ha a szennyezett vakcinák halálosan veszélyesek lennének, akkor sokkal több embernél jelentkeztek volna tünetek az oltást követően.



Japánban 1 460 222 fertőzöttje és 15 969 halálos áldozata van a koronavírusnak a baltimore-i Johns Hopkins egyetem legfrissebb összesítése szerint.

A 126 millió lakosú szigetországban a Moderna vakcinájából eddig több mint tízmillió adagot használtak fel a májusi vészhelyzeti engedélyezése óta. A japán kormány az amerikai gyógyszeripari céggel ötvenmillió adag leszállításáról kötött szerződést szeptember végéig. Szuga Josihide miniszterelnök a minap azt mondta, hogy a kormányzati elképzelések szerint szeptember végére a lakosság hatvan százalékát immunizálni tudják. Jelenleg 44 százalék ez az arány.