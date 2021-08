Lángolt egy 18 emeletes lakóház Milánóban, a lakóknak menekülniük kellett - fotók

Kigyulladt egy 18 emeletes lakóház az észak-olaszországi Milánóban. A tűz akkora volt, hogy az egész toronyház teljesen kiégett - adta hírül az olasz média.



A tűz a 15 emeleten keletkezett.



Rendkívül sok tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat. A lakóknak menekülniük kellett.



A mentők legalább 20 embert láttak el. Halálos áldozatot szerencsére nem követelt a tűzvész.

"The cladding burned quickly, like butter"

