Koronavírus-járvány

Szicíliában szigorítják a járványintézkedéseket

Szicíliában augusztus 30-tól újra bevezetik a nyár elején feloldott szigorításokat, miután a delta variáns terjedésével megteltek betegekkel a kórházak - jelentette vasárnap az olasz sajtó.



Szicília teljes területén hétfőtől kötelező a maszk viselése hatéves kortól. A védőeszközt nemcsak belső térben, hanem a szabadban, tehát az utcákon is viselni kell. A vendéglátóhelyeken egy asztalnál csak négyen ülhetnek, a stadionokban, színházakban, koncerttermekben ismét 25 százalékra korlátozzák a jelenlévők számát.



Szigorítást korábban már ötvenöt szicíliai városban bevezettek, de az egészségügyi minisztérium mostani rendelete értelmében az ötmilliós dél-olaszországi sziget egésze - egyedüli régióként - visszalép az úgynevezett sárga színű övezetbe, mely a szigorítások legalacsonyabb fokozatát jelenti. A járványintézkedések egyelőre két hétig érvényesek.



Az intézkedést a kórházak telítettsége tette szükségessé: az osztályokon a Covid 19 betegek aránya jóval meghaladta a veszélyességi küszöbnek tartott 15 százalékot. A lélegeztetőgépre kapcsolt betegek aránya pedig túllépte az alsó határnak tartott tízszázalékos arányt, ami miatt a szicíliai egészségügy egyre nehezebben tudja ellátni a pácienseket. Ha a járványadatok nem javulnak, a következő hetekben a narancssárga, vagyis közepes fokozatú térségnek nyilváníthatják a szigetet. A betegek nyolcvan százaléka nem kapta meg még az első védőoltást sem - nyilatkozta Ruggero Razza tartományi egészségügyi tanácsos.



Hetek óta Szicíliában mérik a legmagasabb napi esetszámot az országban. A lakosság átoltottsága csak nemrég lépte túl az ötven százalékot, miközben nyáron több mint egymillió turista érkezett, olaszok és külföldiek egyaránt. Az idegenforgalom július elsejei megnyitása napján 53 új beteget regisztráltak, és senki nem halt meg, szombaton az újonnan azonosított fertőzöttek száma ezernél is magasabb volt és a halottak napi száma megközelítette a tízet.



A milánói repülőtereken hétfőtől ingyenes tesztelést vezetnek be a Szicíliából visszatérők ellenőrzésére.