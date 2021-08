Afgán konfliktus

Az Egyesült Államok augusztus 31-ig kivonja csapatait Afganisztánból

Az Egyesült Államok a korábbi terveknek megfelelően augusztus 31-ig kivonja csapatait Afganisztánból - jelentette be Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője a hét vezető ipari hatalmat összefogó G7 csoport vezetőinek tanácskozásán.



Psaki szerint Joe Biden amerikai elnök a tanácskozáson megerősítette, hogy jelenleg tartják az iramot, hogy augusztus 31-el végezhessenek az evakuálással, és tájékoztatást adott az amerikai és más állampolgárok, illeve az afgán szövetségesek kimenekítésének menetéről. Mint mondta, az amerikai elnök világossá tette, hogy minden egyes műveleti nappal tovább nő a csapatok számára a fenyegetés az Iszlám Állam dzsihadista szervezet részéről.



A szóvivő egyben beszélt arról is, hogy az augusztus 31-i határidő betartása nagyban függ a tálibokkal történő egyeztetéstől, ideértve azt is, hogy a radikális iszlamisták átengedjék a kabuli Hamid Karzai repülőtérre a kimenekítendő embereket.



Psaki kiemelte, hogy az elnök felkérte a Pentagont és a külügyminisztériumot, hogy szükség esetére dolgozzanak ki vésztervet a határidő módosítására.



A tálib lázadók - akiket húsz évvel ezelőtt fosztott meg hatalmuktól az amerikaiak vezette nemzetközi katonai koalíció - augusztus 15-én, néhány óra leforgása alatt harc nélkül elfoglalták Kabult, majd bejelentették, hogy véget ért a húsz éve tartó afganisztáni háború. Asraf Gáni afgán elnök ezt megelőzően elmenekült az országból.