Afganisztán

Afgán konfliktus - Elemző: hatalmas vita várható a nemzetállamok és az Európai Unió intézményei között

Hatalmas vita várható a nemzetállamok és az Európai Unió intézményei között, mivel nincs egyetértés az afgán helyzetből adódó migráció kezelésére - értékelt a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Deák Dániel hozzátette: az afgán konfliktusra a brüsszeli válasz az, hogy az EU országai növeljék a betelepítési kvótájukat, de a nemzetállamok nem értenek ezzel egyet.



Hangsúlyozta: a NATO-tagállamokkal korábban együttműködő afgán állampolgárokat segítik az Európái Unió államai, köztük Magyarország is, de az eddigi migrációs tapasztalatok alapján elmondható, hogy nem megoldás, ha ellenőrizetlen háttérű illegális bevándorlókat engedünk be az unió területére.



Jelenleg Törökország, Lengyelország, Litvánia és Görögország is magyar mintára fal építésével védi meg határait. Amikor ezt Magyarország tette, az Európai Unió az új vasfüggöny építésével gyanúsította meg, és megpróbálta démonizálni ezeket az intézkedéseket - jegyezte meg Deák Dániel.



Úgy összegzett: a közel-keleti geopolitikai folyamatokra az uniónak semmilyen ráhatása nincs, csak annyit tud tenni, hogy megvédi saját határait, mert csak ezzel lehet megakadályozni egy megnövekedett migrációs nyomást.