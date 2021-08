Konfliktus

Izraelben kilenc helyen tűz ütött ki hétfőn a Gázai övezetből eregetett gyújtóléggömbök miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



A Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász hétfőn számos gyújtóléggömböt indított a szomszédos izraeli területek felé, ahol kilenc helyen tört ki tűz a gyújtogatás nyomán.



A gázai frakciók a ynet értesülése szerint megbeszélést tartottak, amelyen az Izraellel szembeni eszkalációról döntettek, tiltakozásul az övezet elleni blokád, és Gáza újjáépítésének késedelme miatt.



Szerdára újabb tömeges felvonulást terveznek a határkerítéshez, ahol szombaton egy hasonló menet életveszélyesen megsebesített egy, a határ túloldalán állomásozó izraeli katonát.



Szombaton az övezet északi részén rendezték az erőszakos tüntető akciót, szerdán viszont a határ déli részéhez készülnek több száz aktivista részvételével. Hán-Junisz és Rafah várostól fognak megindulni a palesztinok az izraeli határ felé, szemben Nir Óz kibuccal.



Egyiptom bejelentette a rafahi átkelő lezárását további értesítésig a Hamász elmúlt napokban tanúsított magatartása, a Gázai övezet helyzetének súlyosbodása, és a palesztin szervezetek és Izrael közötti feszültség növekedése miatt, de Kairó továbbra is kész közvetíteni a két fél között.



Mindezek ellenére Izrael egyelőre tovább folytatja az övezet segélyezését, és megállapodás született a katari támogatás bejuttatásáról is. A Gázai övezetből arról számoltak be, hogy a májusi Falak őrzője nevű izraeli hadművelet óta először léptek be Gázába építési vasat szállító teherautók, mégpedig Kerem Salom déli átkelőhelyen. A vasat az UNRWA-hoz, az ENSZ palesztinokat segélyező ügynökségéhez szállították.



Az új izraeli megállapodás szerint az ENSZ közvetítésével és segítségével fogják eljuttatni a katari pénzsegélyt is Gázába, s a támogatásból havi több millió dollárt a Hamasz-vezetők kapnak, amelyet a jelenlegi tervek szerint fizetésként folyósítanak nekik.



Legutóbb májusban érkezett pénzügyi segítség az övezetbe, mert az új izraeli kormány nem volt hajlandó a korábbi módszerek szerint a Katarból érkező, készpénzzel teli bőröndöket beengedni az erezi átkelőn, hanem ragaszkodott a pénz útjának és felhasználásának ellenőrzését biztosító banki eljáráshoz, ahhoz, hogy a támogatást a Palesztin Hatóság (PH) által ellenőrzött bankokon keresztül utalják át a PH Gázai övezetben lévő kirendeltségeire, és onnan osszák szét.