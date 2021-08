Afgán konfliktus

Üzentek a tálibok az elmenekült afgán elnöknek

Az Afganisztánban hatalomra került tálibok kiterjesztették az amnesztiát a volt afgán kormány minden tisztségviselőjére, Asraf Gáni volt államfőre is, és arról biztosítják őket, hogy hazatérhetnek, élhetnek Afganisztánban - közölte hétfőn a tálibok egyik vezetője.



Halil ur-Rahman Hakkáni a pakisztáni GEO televíziónak nyilatkozva beszélt erről. Mint mondta: "nincs harag" a tálibok és megbuktatott Asraf Gáni között, s ez vonatkozik Amrulla Száleh volt alelnökre és Hamdulla Mohib nemzetbiztonsági főtanácsadóra is.



"Mi megbocsátunk mindenkinek, kezdve a (tálibok ellen harcoló) tábornoktól, egészen az egyszerű emberekig" - mondta Hakkáni.



Felszólította az országból menekülő afgánokat, hogy ne tegyék ezt. Szerinte az ellenségek terjesztik a tálibokról azt, hogy bosszút fognak állni rajtuk. Hakkáni fogadkozott, hogy az országban élő minden nemzetiségű polgár nyugodt lehet.



"A tádzsikok, beludzsok, hazarák és pastuk mind a mi testvéreink" - mondta.



A pakisztáni tévé azonban híradásában megjegyzi, hogy a tálib fogadalmak ellenére az Afganisztánból távozni szándékozók száma továbbra is nagyon nagy. A pakisztáni hatóságok szerint mintegy nyolcszáz pakisztáni is el akarja hagyni Afganisztánt.



A tálib lázadók - akiket húsz évvel ezelőtt fosztott meg hatalmuktól az amerikaiak vezette nemzetközi katonai koalíció - augusztus 15-én, néhány óra leforgása alatt harc nélkül elfoglalták Kabult, majd bejelentették, hogy véget ért a húsz éve tartó afganisztáni háború. Asraf Gáni államfő pedig elmenekült az országból. A tálibok két napra rá közölték, hogy büntetlenséget biztosítanak minden állami tisztviselőnek, és felszólították őket, hogy térjenek vissza munkahelyükre. Bátorították a nőket, hogy csatlakozzanak az új kormányhoz. A tálibok közölték, hogy békés kapcsolatok fenntartására törekszenek más országokkal, tiszteletben tartják a nők jogait az iszlám törvények keretében.



A tálibok ígéretei ellenére sokan tartanak attól, hogy hatalomra kerülésükkel visszatérnek az 1996 és 2001 közötti hatalmuk idején életben volt szigorú iszlám törvénykezéshez (saría). Akkor egyebek mellett megtiltották a nők munkavállalását, a bűncselekményeket pedig gyakorta kivégzéssel vagy végtaglevágással büntették.