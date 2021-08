Augusztus 20.

Piros-fehér-zöld megvilágítást kap estére a brassói városháza

A várost tavaly október óta Allen Coliban, a kormánykoalícióban részt vevő Mentsétek meg Romániát (USR) párt politikusa irányítja.

A magyar államalapítás ünnepének estéjén piros-fehér-zöld színekkel világítják meg a brassói városházát, és a város fölé magasló Cenk-tetőn a megyeszékhely román nevét (Brasov) kirajzoló óriásbetűket - jelentette be pénteken közösségi oldalán Brassó polgármesteri hivatala.



A közlemény szerint a város e gesztussal a brassói magyar közösségnek a város fejlődéséhez nyújtott sok évszázados hozzájárulását kívánja elismerni. A polgármesteri hivatal felidézte: Brassó nemcsak fontos gazdasági és kulturális központ volt, hanem a benne lakó három etnikum jó egyetértésének a mintavárosa is. Kitért arra, hogy a várost a bolgárszegi román, a bolonyai magyar és az óbrassói szász közösség alkotta.



A polgármesteri hivatal megemlítette: a magyar államalapítás ünnepe az erdélyi és bánsági magyarok, ezen belül pedig 23 ezres brassói magyar közösség számára is fontos esemény.



A több mint 250 ezer lakosú Brassóban a 2002-es népszámláláson 23 ezren, a 2011-esen már csak 16,5 ezren vallották magyarnak magukat. A barcasági magyar közösségnek tavaly először sem a brassói önkormányzati testületbe, sem a Brassó megyei tanácsba sem pedig a román parlamentbe nem sikerült bejuttatnia képviselőit.