Afgán konfliktus

Az olasz kormányt megosztja az afganisztáni helyzet értékelése

Megosztja az olasz kormányt az afganisztáni helyzet értékelése. Csütörtöki sajtóértesülések szerint Giuseppe Conte volt miniszterelnök, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke párbeszédet sürgetett a tálibokkal, miközben a jelenlegi kormányfő, Mario Draghi a G20-as csoport rendkívüli ülésén tervezi megvitatni az afganisztáni helyzetet



Mario Draghi az orosz elnök Vlagyimir Putyinnal egyeztetett az afganisztáni helyzetről. A felek jelentősnek tartották a "humanitárius katasztrófahelyzet" megelőzését, valamint az afgán lakosság biztonságának fenntartását.



A római miniszterelnök az utóbbi napokban Angela Merkel német kancellárral, valamint Boris Johnson brit kormányfővel egyeztetett. Sajtóértesülések szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter augusztus 26-tól Rómában tárgyal, többek között Draghival és az olasz diplomácia vezetőjével, Luigi Di Maióval találkozik.



A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő G20-as csoport soros elnökeként Olaszország az afganisztáni nők jogai védelmének szenteli az augusztus 26-án esedékes nőkonferenciát. Róma rendkívüli nemzetközi találkozót akar rendezni a következő hetekben az afgán helyzetről is.



Kritikákat váltottak ki a februárban leváltott kormányfő Giuseppe Conte kijelentései. Conte "szoros párbeszédet" szorgalmazott a tálibokkal, hangsúlyozva, hogy a tálib hatalomátvétel eddig "a nyitás jegyében" történt. A kormánypárt M5S új elnöke humanitárius folyosók felállítását sürgette az országból menekülők befogadására. Giuseppe Conte szavait a párt másik vezető politikusa, Luigi Di Maio külügyminiszter igyekezett mérsékelni, hangoztatva, hogy a tálibokat cselekedeteik és nem kijelentéseik alapján kell megítélni. Di Maio szerint Afganisztánnal szemben a nemzetközi közösségnek teljes együttműködésben kell fellépnie. Luigi Di Maio pénteken számol be a parlamentben az olasz diplomácia munkájáról: a római külügyminisztériumban dolgozó válságstáb részét alkotja a Kabulból kimenekített olasz nagykövetség teljes személyzete.



"Még jó, hogy már Draghi a miniszterelnök és nem Conte" - írta közösségi oldalán Maria Elena Boschi a kormánypárt Élő Olaszország (IV) politikusa.



A szintén kormánypárti Liga vezetője, Matteo Salvini szerint a humanitárius folyosókat a veszélybe került nőknek és gyerekeknek kell fenntartani. "A több ezer ember előtt nyitott kapukra viszont, melyeken keresztül esetleges terroristák is érkezhetnek, határozott nemet mondunk" - mondta Salvini.



Az ellenzéki Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni úgy vélte, az Afganisztánnal szomszédos országokat kell segíteni a menekülők befogadásában. Az FdI szerint a római kormány "tétlensége zavarba ejtő" az Afganisztánban zajló politikai és humanitárius katasztrófával szemben.