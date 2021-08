Afgán konfliktus

Német belügyminiszter: a nyugati értékközösség iránti bizalmat is fenyegeti a tálib fordulat

A tálib hatalomátvétel Afganisztánban azt jelenti, hogy kudarcot vallott a Nyugat, és ha a nyugati országok közössége az Európai Unióval együtt a következmények kezelésében is csődöt mond, megrendülhet az értékei iránti bizalom - mondta Horst Seehofer német belügyminiszter csütörtökön Berlinben.



A miniszter hangsúlyozta, hogy annak a "hatalmas felelősségnek" a tudatában kell dolgozni az afganisztáni helyzet kezelésén, hogy "óriási bizalmi probléma" fenyegeti a nyugati értékközösséget.



A tálib fordulat következményei közé menekülthullámok is tartozhatnak, de nem lehet megjósolni, hogy milyen "migrációs mozgások" indulhatnak be. Elképzelhető, hogy néhány ezren, de akár több millióan is elmenekülhetnek Afganisztánból - mondta.



Ezzel kapcsolatban a szeptemberi német szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után visszavonuló 72 éves politikus kifejtette: pályafutása legnagyobb csalódásai között tartja számon, hogy nem sikerült kidolgozni új EU-s menekültügyi politikát.



Az EU így ismét közös álláspont nélkül áll egy helyzet előtt, amelyben cselekednie kell. A legfontosabb, hogy az afgán menekülteknek lehetőleg a hazájukban, vagy Afganisztán térségében biztosítsanak támogatást. Ez a fő irány, "különleges megoldásokat" pedig csak a leginkább elesett vagy a fokozottan védelemre szoruló emberek, köztük nők és újságírók számára kellene kidolgozni - mondta Horst Seehofer.



A politikus szerint ezt a csoportot ugyanúgy kell kezelni, mint a német hadsereg (Bundeswehr) és más német szervezetek afgán segítőit, akiket ki kell menekíteni és Németországban kell elhelyezni, méghozzá családostól. A németek segítőinek kimentése "Németország erkölcs kötelessége" - tette hozzá a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa, a párt korábbi elnöke és a bajor kormány korábbi miniszterelnöke.



Hasonlóan fogalmazott Markus Söder jelenlegi bajor kormányfő és CSU-elnök is a csütörtöki müncheni tájékoztatóján, amelyen kiemelte, hogy a tálib fordulat "súlyos vereség a Nyugatnak". Az EU és a német szövetségi kormány sem teljesít jól a válságban, amelyért azonban elsősorban az Egyesült Államokat terheli felelősség csapatai "túlságosan sietős" kivonása miatt.



A menekülthullámmal fenyegető helyzet kezelésének kulcsa az ENSZ menekültügyi szervezetének (UNHCR) bőkezű anyagi támogatása - fejtette ki Markus Söder, hangsúlyozva, hogy nem szabad elkövetni ismét a szíriai polgárháború elől menekülő emberek esetében 2015-ben elkövetett hibát, azaz a nemzetközi segélyszervezetek támogatásának elhanyagolását.



Az UNHCR támogatása révén az Afganisztánnal szomszédos országokat kell felkészíteni menekültek elhelyezésére, és az ügyet ki kell hagyni a Bundestag-választás kampányából - mondta a CSU elnöke.

A szövetségi kormány egyelőre csak a német állampolgárok, a németek helyi segítői - köztük tolmácsok, sofőrök, szakácsok - és családjaik, összesen tízezer ember kimenekítésére összpontosít. A Bundeswehr hétfőn indított műveletében a csütörtök napközbeni összesítés szerint csaknem ezer embert juttattak ki Afganisztánból.