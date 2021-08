Afganisztán

Afgán konfliktus - Hollandia mégis befogadná a csapataikat segítő afgán menedékkérőket

2021.08.19 17:58 MTI

A holland ügyvivő kormány úgy döntött, hogy nem csak az Afganisztánban állomásozó holland csapatok tolmácsait, hanem az azokat más területen is támogató afgán menedékkérőket is befogadná - írta csütörtökön a holland sajtó.



A hágai vezetés egy héttel ezelőtt még úgy nyilatkozott, hogy csak a helyszíni tolmácsoknak és családtagjaiknak nyújtanak menedéket, mivel a többi segítő személyzet befogadása a menedékkérelmek "ellenőrizhetetlen növekedéséhez" vezetne.



A kormány most viszont arról tájékoztatta a holland parlament képviselőit, hogy hajlandó fogadni azokat az afgánokat, akik hosszú ideje álltak Hollandia szolgálatában. Őket a tolmácsokkal azonos bánásmódban részesítik, ha úgy döntenek, hogy menedékjogot kérnek az országban, miután Afganisztánban a tálibok átvették a hatalmat a múlt hétvégén. A holland parlamentben ezen a héten heves vita folyt, a menedékkérők helyzetével kapcsolatban. A kormány eredetileg ragaszkodott ahhoz, hogy minden menedékkérelmet egyénileg bíráljanak el az illetékes állami hatóságok, de az alsóház képviselői indítvány fogalmaztak meg a "rendszerszintűen üldöztetett" menedékkérők csoportos befogadása mellett, amelyet végül a vezetés elfogadott.



Szerdán, a kudarcba fulladt keddi leszállási kíséret után, megkezdődött Hollandia evakuálási művelete a kabuli reptéren. A védelmi minisztérium közlése szerint, egy C-17-es teherszállító repülőgép szerda este visszatért Amszterdamba fedélzeten 50 holland és 35 uniós illetve amerikai állampolgárral.