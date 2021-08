Afgán konfliktus

Az amerikai védelmi miniszter szerint nem történt összetűzés a tálibokkal

Nem történt összetűzés a tálibokkal, és a parancsnokaikkal fenntartott "kommunikációs vonalaink továbbra is nyitottak" - mondta szerdai washingtoni sajtótájékoztatóján Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter.



A tárcavezető arról is beszámolt, hogy jelenleg 4500 amerikai katona tartózkodik az afgán fővárosban, Kabulban. Tájékoztatása szerint az amerikai hadseregnek jelenleg nincs kapacitása arra, hogy a kabuli repülőtér területén túlra is kiterjessze a biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy több civilt biztonságosan kimenekíthessen Afganisztánból.



Kijelentette, hogy az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy minél több embert tudjanak evakuálni, és minél hamarabb elhagyják az országot. "De közel sem vagyunk ahhoz, ahol szeretnénk tartani" - tette hozzá. Azt mondta, jelenleg a kabuli repülőtér biztosítása a legfontosabb feladat.



Az Egyesült Államok kabuli nagykövetsége szerdán közölte az Afganisztánban tartózkodó amerikai állampolgárokkal, hogy az amerikai kormány nem tudja biztosítani a biztonságos eljutást a repülőtérre azok számára, akik el akarnak menekülni az országból.



John Kirby, a Pentagon szóvivője korábban arról számolt be, hogy magas rangú amerikai katonatisztek tálib parancsnokokkal tárgyalnak a fővárosban az ellenőrzőpontokról és a kijárási tilalomról, amelyek korlátozzák a repülőtérre igyekvő amerikaiakat és afgánokat.

Szólt arról, hogy az elmúlt 24 órában körülbelül 2000 embert, köztük 325 amerikai állampolgárt menekítettek ki a kabuli nemzetközi repülőtérről, az amerikai légierő 18 darab C-17-es szállítógépével. "A katonai járatok rendszeresen érkeznek és indulnak" - tette hozzá a szóvivő.



A Pentagon tájékoztatása szerint eddig mintegy 5000 civilt menekítettek ki Afganisztánból, de azt akarják elérni, hogy naponta 5000-9000 embert vigyenek ki az ázsiai országból.



Bármely Afganisztánban tartózkodó amerikai állampolgár elhagyhatja az országot, ha úgy dönt - erről már Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője beszélt szerdán. "Mi vagyunk az Egyesült Államok hadserege, és teljes mértékben szándékunkban áll, hogy sikeresen kimenekítsük az összes amerikai állampolgárt, aki ki akar jutni Afganisztánból. Elsőbbséget élvez ez a feladat" - tette hozzá.



Milley elismerően szólt az amerikai katonák helytállásáról, akik "nagy kockázatot vállalnak, hogy elvégezzék ezt a küldetést." Úgy fogalmazott: a csapatok "hihetetlen ügyességgel, bátorsággal és hősiességgel hoznak nehéz döntéseket".



A tábornok Afganisztán "gyors összeomlásával" és a tálibok hatalomátvételével kapcsolatban azt mondta: az amerikai hírszerzés "több forgatókönyvet" is lehetségesnek tartott, miután megkezdték a hadsereg kivonását. "Ezek egyike a tálibok közvetlen hatalomátvétele volt az afgán biztonsági erők és a kormány gyors összeomlását követően" - mondta. Hozzáfűzte, hogy a további lehetséges forgatókönyvek a "polgárháború" és a "tárgyalásos rendezés" voltak. "Semmi sem jelezte, hogy a hadsereg és a kormány összeomlik 11 nap alatt" - fogalmazott a tábornok.