Ukrajna kimenekített Kabulból egy világhírű afgán filmrendezőnőt

A tálibok uralma alá került Afganisztánból többségében afgán állampolgárokat menekítettek ki a gépen, rajtuk kívül öt ukránt, valamint fehéroroszokat, tádzsikokat, horvátokat és hollandokat. 2021.08.18 20:36 MTI

Ukrajna kimenekítette Kabulból Sahraa Karimi világhírű afgán filmrendezőt és forgatókönyvírót - hozta nyilvánosságra szerdán Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője.



"Örömmel üdvözöltem Sahraa Karimit és családját Kijevben. Élnek és jól vannak" - írta a Twitteren.



Hétfőre virradó éjjel érkezett meg egy ukrán repülőgép, 79 fővel a fedélzetén Kabulból Kijev egyik repülőterére. A tálibok uralma alá került Afganisztánból többségében afgán állampolgárokat menekítettek ki a gépen, rajtuk kívül öt ukránt, valamint fehéroroszokat, tádzsikokat, horvátokat és hollandokat.



Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője hétfőn az Ukrajinszka Pravda hírportálnak elmondta, hogy az evakuált afgánok közül kilencen menedéket kértek Ukrajnában, egy részük más országokba utazott tovább. Arról egyelőre nincs hír, hogy a filmendezőnő kért-e menedéket Ukrajnában.



Az 1985-ben Teheránban született, afgán és szlovák nemzetiségű Karimi 2019 óta az Afganfilm nevű állami filmvállalat vezérigazgatója volt, az első és egyetlen nő Afganisztánban, aki filmművészeti doktorátust szerzett. Filmjei Afganisztánon kívül is jól ismertek. Ő a rendezője például, a 2019-es velencei filmfesztiválon bemutatott Hava, Maryam Ayesha című filmnek, amely az abortusz kérdését járta körül.



Karimi szavai szerint azután kellett elhagynia Kabult, hogy a hétvégén felkerült a címlapokra nyílt levelével, amelyben könyörgött a világnak, védjék meg az afgán filmeseket és a művészetet a táliboktól. Hozzátette, hogy az őt fenyegető veszély ellenére az utolsó pillanatig folytatta a forgatást, dokumentálta az afganisztáni eseményeket.



Kedden a Twitteren hozta nyilvánosságra, hogy a Szlovák Film- és Televíziós Akadémia, az ukrán elnök hivatala, az ukrán külügyminisztérium, a török nagykövetség és a szlovák nagykövet segített neki és még tizenegy embernek elmenekülni Kabulból.



Andrij Jermak kijelentette: sajnálatos, hogy Afganisztán olyan országgá vált, amely nem biztonságos olyan "zseniális tehetségek" számára, mint Karimi. Hozzátette, hogy Ukrajna továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen kijutni Afganisztánból azoknak az ukránoknak és külföldieknek, akiknek az életét most veszély fenyegeti.