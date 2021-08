Koronavírus-járvány

WHO: a delta variáns az alacsonyan átoltott területeken fertőz leginkább

A koronavírus delta variánsa az alacsonyan átoltott területeken fertőz leginkább világszerte - közölték szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetői.



"A delta variáns sok országban üti fel a fejét, még olyanokban is, amelyekben országos szinten magas az átoltottság aránya, azonban valójában azokon a területeken terjed, ahol alacsony az átoltottság és korlátozottan vagy következetlenül tartják be a közegészségügyi és társasági intézkedéseket" - jelentette ki a WHO online sajtótájékoztatóján Maria van Kerkhove, az ENSZ egészségégügyi szakosított szervezetének járványügyi szakértője.



A védőoltások egyértelműen megelőzik a delta variáns okozta betegség súlyos formáit, illetve a haláleseteket - tette hozzá a WHO tudományos főtanácsadója. Szumija Szvaminátán azt is kijelentette, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok nem utalnak arra, hogy emlékeztető oltásra lenne szükség.



Bruce Aylward, a WHO tanácsadója szerint a két adag védőoltásban részesültek emlékeztető oltása előtt világszerte a legsérülékeny embereket kellene ellátni két védőoltással, "amitől még nagyon messze vagyunk".