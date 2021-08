Koronavírus-járvány

Delta variánssal fertőződött meg több tucat gyerek egy ukrajnai táborban

A koronavírus különösen veszélyes, delta variánsával fertőződött meg harminc gyerek és három felnőtt a dél-ukrajnai Odesszában lévő egyik gyerektáborban, öt gyerek kórházba került - mondta el szerdán Szerhij Kravcsenko, az Országos Orvosi Kamara vezetője a TSZN hírtelevíziónak.



A híradások kedden számoltak be arról, hogy járványgóc alakult ki a táborban, eddig összesen 44 gyerek és három felnőtt betegedett meg. Az orvosi kamara vezetője szerint Odessza megyében súlyos helyzet alakulhat ki emiatt, ugyanis koronavírusos gyerekek ápolására mindössze 150 kórházi ágy van előkészítve a régióban. A delta variánssal megfertőződött betegek mintegy háromszáz emberrel kerültek közvetlen kapcsolatba, a táborban pedig több mint ezer gyerek nyaral, 8-10 ágyas szobákban vannak elhelyezve.



Dmitro Kuleba külügyminiszter szerdán egy tévéműsorban közölte, hogy Ukrajna egyelőre nem tervezi teljes határzár bevezetését a delta variás terjedése miatt. Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna már hozott korlátozásokat éppen a vírus ezen veszélyes törzsének terjedése miatt. Július elején vezették be azt az új szabályt, hogy az Oroszországból, Indiából, Nagy-Britanniából és Portugáliából érkező külföldieknek kötelező a határon gyorstesztet végezniük, ahogyan a visszatérő ukránoknak is, vagy karanténba kell vonulniuk abban az esetben, ha az elmúlt két hétben legalább hét napot az említett országokban töltöttek. A miniszter biztosított afelől, hogy ha súlyosbodik a helyzet, "szigorúbb intézkedéseket" hoznak, amelyeket viszont nem konkretizált.



Az UNIAN hírügynökség közben arról számolt be, hogy Kijevben mostantól már autóbuszban is oltanak koronavírus ellen. Az első ilyen mobil oltópont Obolony kerületben az egyik metróállomás közelében van, ahol AstraZeneca és kínai gyártású Coronavac vakcina vehető fel.



Ukrajnában szerdára tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése: 1447 esettel 2 268 666-ra nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma. A növekmény 557-tel több az előző napiénál. Az elhunytaké negyvennel 53 336-ra emelkedett. Eddig 2 198 220-an gyógyultak meg, miközben az aktív fertőzöttek száma csaknem hétszázzal 17 110-re nőtt. Kórházba 677 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon számuk 379 volt.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 4 851 541-en kapták meg valamely védőoltás első, 2 851 458-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Kedden 118 594 embert oltottak be az országban.