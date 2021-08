Portré

Bill Clinton volt amerikai elnök 75 éves

William Jefferson Blythe néven született 1946. augusztus 19-én az Arkansas állambeli Hope városában. Utazó ügynök édesapja Bill világra jötte előtt három hónappal meghalt autóbalesetben. Négyéves koráig anyai nagyszülei nevelték, ápolónő édesanyja csak 1950-ben vette magához, amikor újra férjhez ment Roger Clinton autókereskedőhöz. Bill hivatalosan tizennégy éves korában vette fel nevelőapja családnevét.



Kitűnő tanuló és jó szaxofonos volt, de tudta, hogy soha nem fog komoly zenészkarriert befutni, ezért - jó érvelőképességére alapozva - elhatározta, hogy jogász lesz. Két meghatározó élmény hatására döntött a közszereplés mellett: Martin Luther King 1963-ban elmondott beszéde és találkozása John F. Kennedyvel.



Beiratkozott a washingtoni Georgetown Egyetem nemzetközi tanulmányok szakára, közben pedig a neves szenátor, J. William Fulbright mellett dolgozott. Egy ösztöndíjnak köszönhetően két évet tanult Oxfordban, és a vietnami háború ellen tiltakozó rendezvényeken is részt vett. Miután hazatért, 1973-ban a Yale Egyetemen szerzett jogi doktorátust, és megismerkedett a tehetséges joghallgató Hillary Rodhammel, akivel 1975-ben össze is házasodtak, és aki ezt követően aktív szerepet vállalt politikai karrierjében is. Chelsea lányuk 1980-ban született.



Clinton 1974-ben elindult a képviselő-választáson, de ekkor még vereséget szenvedett republikánus versenytársától. Két évvel később Arkansas állam legfőbb ügyészévé választották, 1978-ban pedig megnyerte a kormányzóválasztást. Mivel népszerűtlen döntéseket is hoznia kellett, nem választották újra. 1983-ban azonban visszaszerezte irodáját, amelyet csak egy oválisabb alakú iroda kedvéért hagyott ott tíz évvel később.



Már 1988-ban kacérkodott a gondolattal, hogy elinduljon az elnökválasztáson, de a Demokrata Párt konvenciója nem fogadta lelkesen megjelenését az országos politikában.

Négy évvel később saját hibáiból okulva, felkészültebben, de ugyanolyan esélytelenül vágott neki a választási küzdelemnek. Végül mégis megnyerte az előválasztásokat, így ő szállhatott harcba a republikánus George H. W. Bush-sal. Váratlan húzásként korábbi vetélytársát, a szintén déli Al Gore szenátort választotta alelnökjelöltjéül. A választást végül a demokrata kettős nyerte, így Bill Clinton 1993 januárjában az Egyesült Államok 42. elnökeként foglalhatta el hivatalát. Az első "rock and roll elnök", írták róla többen, és nemcsak azért, mert szívesen vette elő a szaxofonját, hanem azért is, mert választási kampányainak emblematikus dala egy híres Fleetwood Mac-szám volt: "Don't Stop Thinking About Tomorrow!"



Első ciklusában a legfontosabbnak az egészségbiztosítási rendszer és az oktatás megreformálását, illetve a szabadkereskedelem megvalósítását tartotta. A külpolitikában tető alá hozta az oslói palesztin-izraeli megállapodást és a délszláv háborút lezáró daytoni békét. 1996-ban - ellenállva a republikánus többségű törvényhozásnak - nem írta alá a költségvetési törvényt, kitartott saját költségvetési terve mellett. Abban az évben újraválasztották, így 1997 januárjában második terminusát kezdhette meg, amire Franklin D. Roosevelt óta nem volt példa demokrata körökben.



Az amúgy sikeres elnökre azonban egyre több magánéleti árnyék vetült. Amikor egy Paula Jones nevű nő szexuális zaklatás miatt pert indított ellene, felmerült a fehér házi gyakornok Monica Lewinsky neve is. Clinton eleinte tagadta a kapcsolatot, de később a nyilvánvaló bizonyítékok miatt kénytelen volt elismerni. A republikánus többségű törvényhozás végül úgy döntött, hogy az Egyesült Államok történetében második alkalommal beindítja az alkotmányos vádeljárást (impeachment), nem a házasságtörés, hanem a hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt. Mégsem lett kegyvesztett az amerikaiak körében, és végül a szenátus is felmentette.

A nőügyek mellett világpolitikai jelentőségű eseményeket is kezelnie kellett: 1998-ban merényletet követtek el a kenyai és tanzániai amerikai nagykövetség ellen. A kelet-közép-európai térségben a NATO-bővítés volt a legnagyobb külpolitikai eredménye. Második ciklusa végéhez közeledve még tett egy sikertelen kísérletet a palesztin-izraeli konfliktus megoldására.



Elnöksége végével elkezdődött felesége politikai karrierje. 2000-ben Hillary Clintont New York állam szenátorává választották. Ő lett az első amerikai elnökfeleség, aki választott tisztséget szerzett. A Demokrata Párt 2008-as elnökjelöltségét Barack Obamával szemben csak hajszál híján veszítette el, Obama viszont elnökválasztási győzelme után kinevezte külügyminiszterévé.



2016-ban Bill Clinton ismét aktív szerepet vállalt felesége elnökjelölti kampányában. Hillary megnyerte a demokrata jelölést, így ő lett az első nő, aki az Egyesült Államok egyik nagy pártjának elnökjelölti listáját vezette, de végül elvesztette a választást a republikánus Donald Trump ellenében.



Az Indiai-óceánon keletkezett szökőár okozta pusztítás enyhítésére Kofi Annan, az ENSZ akkori főtitkára Bill Clintont nevezte ki a segélyezési erőfeszítésekért felelős különleges megbízottnak. A 2012-es választások során Clinton Obama mellett kampányolt. 2013-ban Elnöki Szabadság Érdemérmet kapott, az Egyesült Államokban a civileknek adható legmagasabb kitüntetést.



Az előadóként is népszerű Bill Clinton továbbra is hallatja hangját politikai és társadalmi kérdésekben. 2001-ben megalapította a globális kérdésekkel foglalkozó Clinton Alapítványt, amely 2013-tól Bill, Hillary és Chelsea Clinton Alapítvány néven folytatja tevékenységét.