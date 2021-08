Afgán konfliktus

Az osztrák államfő ellenzi az Afganisztánba történő kitoloncolásokat

Az osztrák államfő ellenzi az Afganisztánba történő kitoloncolásokat, az aktuális politikai fejlemények alapján nem tartja "helyénvalónak" ezek erőltetését. Alexander Van der Bellen kedden saját közösségi oldalain (Twitter, Facebook) fejtette ki véleményét az afgán konfliktus kapcsán.



A menekültjogot nem kapott afgán állampolgárok Ausztriából Afganisztánba történő kitoloncolása - tekintettel a jelenleg ott zajló szörnyű eseményekre - nem csupán "nem helyénvaló", hanem ellentmond az osztrák alkotmányban is rögzített emberi jogok európai egyezményének, amely megtiltja, hogy embereket küldjenek olyan országokba vissza, ahol üldöztetésnek, kínzásnak, gyilkosságnak vannak kitéve.



Az államfőt - mint kifejtette - megrázták és mélyen lesújtották az afganisztáni fejlemények. "Különösen aggódom azokért a lányokért és nőkért, akiknek a szabadsághoz, oktatáshoz és hivatásuk gyakorlásához való alapvető joguk forog veszélyben."



Véleménye szerint Ausztriának és az Európai Uniónak is támogatnia kell azokat, akik hazájukban fenyegetettnek érzik magukat, és adott esetben védelmet kell biztosítania ezeknek az embereknek.



Hozzátette: biztosítani kell azon afgán állampolgárok számára, akik el akarják hagyni a hazájukat, hogy ezt szabadon, biztonságban és nyitott határok mentén tehessék meg.



"Ugyanakkor Ausztriának és az EU-nak minden lehetséges gazdasági és politikai eszközt fel kell használnia, hogy befolyást gyakoroljon a tálibokra, még akkor is, ha ez jelenleg nem lesz könnyű." - fűzte hozzá Van der Bellen.