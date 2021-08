Gyilkosság

Lőtt sebbel a fején holtan találták egy ukrajnai város polgármesterét

Pavlov 2020 decemberében lett Krivij Rih polgármestere, az Ellenzéki Platform - Életért párt jelöltjeként nyerte meg a választást. 2021.08.16 14:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lőtt sebbel a fején a házában holtan találták a kelet-ukrajnai Krivij Rih város polgármesterét - számoltak be vasárnap ukrán híradások.



A helyi televízió értesülése szerint Kosztyantin Pavlov holttestére a Krivij Rih melletti Vilne faluban lévő lakása verandájának küszöbén talált rá egy ismerőse. A Hromadszke televízió a városi rendőrség sajtótitkára hivatkozva arról számolt be, hogy a férfi holtteste mellett lőfegyvert találtak a hatóság képviselői. Hanna Sztarcsevszka, a Dnyipropetrovszk megyei rendőrség szóvivője közölte, hogy eljárást indítottak szándékos emberölés címén. Még tart a helyszínelés, a rendfenntartók átvizsgálják a házat és tanúk után kutatnak - tette hozzá.



Pavlov párttársa, Vadim Rabinovics a Moszkva-barát Ellenzéki Platform - Életért párt parlamenti képviselője a Facebookon fotókat is közölt, amelyeken vértócsa és egy gépkarabély látható a holttest mellett. Artem Marcsevszkij, Pavlov egy másik párttársa írta azt a Facebookon, hogy lőtt seb volt a politikus fején. Az Ellenzéki Platformnál kizárják, hogy öngyilkosságot követett volna el, szerintük meggyilkolták - írta az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Az UNIAN hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Pavlov 2020 decemberében lett Krivij Rih polgármestere, az Ellenzéki Platform - Életért párt jelöltjeként nyerte meg a választást. A második fordulóban a Volodimir Zelenszkij elnök mögött álló Nép Szolgája párt jelöltjét győzte le. Rabinovics szavai szerint Pavlov halálával most a Nép Szolgája párthoz tartozó Olekszandr Kotljar veszi át a polgármesteri teendőket.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram üzenetküldő portálon azt írta, hogy személyes ellenőrzése alatt fogja tartani ezt az ügyet, és ragaszkodik ahhoz, hogy a bűnüldöző szervek rendszeres jelentést tegyenek a nyilvánosság előtt a nyomozás állásáról. Az államfő őszinte részvétét fejezte ki Pavlov családjának és barátainak.