Afganisztán

Afgán konfliktus: Ománba távozott Asraf Gáni elnök

A tádzsikisztáni Dusanbe érintésével Ománba távozott Asraf Gáni afgán elnök, aki vasárnap hagyta el Kabult, még mielőtt a kormányellenes tálibok bevonultak az afgán fővárosba - írta hétfőn az Interfax a tádzsik hatóságokra hivatkozva.



Az orosz hírügynökség idézte a Szabadság Rádió tádzsikisztáni hírszolgálatát, az Ozodi rádiót, amely tádzsik hatósági forrásokra hivatkozva közölte, hogy miután Gáni elhagyta Kabult, rövid ideig Dusanbéban tartózkodott, majd Ománba repült.



A tádzsik légügyi hatóságok az üzbég, a türkmén és az iráni hatóságokkal hangolták össze Gáni gépének útját ezeken az országokon keresztül.



A Kabul News afgán hírcsatorna is azt közölte a Twitteren, hogy Gáni Ománba repült. Az Ozodi rádió híradása szerint Abdul Rasid Dosztum volt afgán alelnök és hadúr lánya, Rohila Dosztum azt írta a Facebookon, hogy Gáni gépe egy ideig Dusanbe felett körözött, majd Omán irányába vette az utat.



A tádzsik külügyminisztérium hétfőn közleményben cáfolta azokat a híreket, hogy Gáni a hét végén Tádzsikisztánban tartózkodott.



A Ria Novosztyi orosz hírügynökség Oroszország kabuli követségének sajtótitkárát, Nyikita Iscsenkót is idézte, aki szerint Gáni négy, pénzzel megpakolt autóval próbált elmenekülni az országból, emellett pénzt próbáltak beszuszakolni a kabuli reptéren egy helikopterbe is, de nem fért el benne minden, ezért a szállítmány egy része a felszállópályán maradt.



Gáni vasárnap hagyta el Afganisztánt, és nem sokkal később a szélsőséges iszlamista tálib felkelők behatoltak Kabulba, ahol az elnöki palotát is elfoglalták.



A lázadók az amerikai és egyéb nemzetközi erők kivonásának májusi kezdetekor indítottak általános támadást a kormányerők ellen, és az elmúlt bő egy hétben szélsebesen foglalták el az ország tartományi központjait, szinte egyetlen puskalövés nélkül; a legtöbb helyen a kormányerők egyáltalán nem vagy alig tanúsítottak ellenállást.