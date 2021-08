Megrázó videó: robbanás egy buszon Oroszországban, egy ember meghalt

Robbanás történt egy buszon az oroszországi Voronyezs városában csütörtök este, egy ember életét vesztette, és tizenheten megsérültek, hárman közülük súlyosan.



Szergej Szokolov, kormányzóhelyettes gyorsan kizárta egy terrorcselekmény lehetőségét.



A Ria Novosztyi orosz hírügynökség szerint nagyjából harmincan lehettek a járművön, amikor bekövetkezett az eddig ismeretlen eredetű robbanás.



Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) szakértőket küldött a helyszínre, és biztonsági előírásoknak nem megfelelő szolgáltatásnyújtás és gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés gyanúja miatt indított bűnügyi eljárást.



Az Interfax orosz hírügynökség arról számolt be a közeledési felügyeletre hivatkozva, hogy a robbanást feltehetőleg műszaki hiba következtében bekövetkezett gázszivárgás okozhatta a jármű tetején található egyik tartályból. A helyi tömegközlekedési vállalat ugyanakkor közölte, hogy a teljes gépjárműparkja dízelolajjal működik.

In #Voronezh, #Russia, there was an explosion on a bus, injuring 12 people, some with very serious injuries. As the bus was diesel and not gas powered, an IED is plausible - but not confirmed at this stage:



pic.twitter.com/3AdiMKwTg2