Lezuhant egy turistahelikopter a Kamcsatka-félszigeten, sokan eltűntek

2021.08.12 10:39 MTI

Lezuhant egy turistákat szállító Mi-8-as helikopter az orosz távol-keleti Kamcsatka-félszigeten, a balesetben többen eltűntek - jelentették orosz sajtóforrások csütörtökön.



A rendkívüli helyzetek minisztériumának bejelentése szerint a helikopter fedélzetén háromtagú legénység és 13 turista utazott, köztük egy gyerek. A tragédiát nyolcan túlélték, állapotuk nem ad okot aggodalomra.



Nyolc embert továbbra is keresnek, a műveletbe a hadsereg is bekapcsolódott. A helikopter a Kronockij természetvédelmi területen lévő, helyenként mintegy száz méter mély Kuril-tóba zuhant.



A Moszkovszkij Komszomolec című lap a természetvédelmi terület sajtószolgálatára hivatkozva azt írta, hogy a túlélők kilencméteres mélységből úsztak fel a felszínre az 5-6 Celsius-fokos tóban. A helikopter megmenekült utasainak elbeszélése szerint a jármű orral lefelé kezdett el süllyedni, a becsapódástól a hátsó ajtói kinyíltak.



A túlélőket a park munkatársai mentették ki, akik néhány perccel a jármű lezuhanása után két motorcsónakkal érkeztek a helyszínre. A rendkívüli helyzetek minisztériuma közölte, hogy búvárai nem tudják elérni a helikoptert, mert a felszerelésük csak húszméteres merülésre alkalmas.



Az ügyben az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) vizsgálatot indított. A helikopter tulajdonosa, a Vityaz-Aero cég arról számolt be, hogy a jármű 2020-ban esett át nagyjavításon, és a repülés előtt átvizsgálták.



Feltételezések szerint a balesetet a hajtómű meghibásodása vagy a pilóta hibája okozhatta. Az egyik túlélő az Eho Moszkvi rádiónak elmondta, hogy a baleset idején a helyszínen köd volt.