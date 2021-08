Koronavírus-járvány

Jelentős pénzügyi erősítést kap az egészségügyi tárca a koronavírus járvány kezelésére Izraelben

Fokozatosan mintegy 2000 új egészségügyi állást hoznak létre, és bevonnak a munkába 3000 diákot az intézményekre nehezedő nyomás csökkentésére. 2021.08.11 20:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős pénzügyi erősítést kap az egészségügyi tárca a koronavírus-járvány kezelésére Izraelben - jelentette be Naftali Bennett miniszterelnök szerda esti tévés beszédében.



"A cél a betegeket fogadó kapacitás megduplázása, időt nyerni ahhoz, hogy az oltási kampány működni kezdjen"- mondta a kormányfő a tévécsatornák által közvetített beszédében.



Erre 2,5 milliárd sékelt (közel 250 milliárd forintot) áldoz az izraeli kormány, amiből fokozatosan mintegy 2000 új egészségügyi állást hoznak létre, és bevonnak a munkába 3000 diákot az intézményekre nehezedő nyomás csökkentésére. A kórházak és az egészségbiztosítók arra készülnek, hogy a sokkal fertőzőbb delta vírusváltozat okozta negyedik hullámban hamarosan jelentős számú, súlyos beteg érkezik a kórházakba, s fogadásukhoz a szerdai bejelentés szerint a kormány biztosítja a szükséges pénzügyi hátteret.



Az új terv bemutatásakor jelen voltak a központi kórházak vezetői az egész országból. A kormány az oltási kampányt tekinti a járvány megfékezése legfőbb eszközének, és a kórházak kapacitásnövelésével elsősorban időt próbálnak nyerni a jelenleg tíz naponta duplázódó számú fertőzés mellett mindaddig, amíg az oltások kifejtik hatásukat.



"Célunk a kapacitás megduplázása. Hétszázhetven ágyat, kétezer munkahelyet, háromezer diákot adunk az egészségügyi rendszernek, valamint megerősítjük a geriátriai ellátó helyeket több száz munkással és ezer ággyal" - mondta a kormányfő.



"Minden követ megmozgatunk, hogy leküzdjük ezt a hullámot zárlat nélkül, amely tömeges pusztítást eredményezne az izraeli gazdaságban" - tette hozzá a szeptemberi zsidó ünnepekre a médiában már rendszeresen beharangozott, esetleges újabb országos zárlatra utalva.



"Továbbra is mindent megteszünk a zárlat megakadályozása érdekében, és ez minden bizonnyal lehetséges is" - mondta Avigdor Lieberman pénzügyminiszter is. "Hatalmas, 2,5 milliárd sékeles költségvetési összeget utalunk át az egészségügyhöz"- hangsúlyozta.



"A megbetegedések növekedése nagyon aggasztó, ezért világos lépéseket tettünk a delta terjedésének kezelésére: kötelezőek a maszkok, a "zöld címke" a tömegeket fogadó zárt helyeken (vagyis csakis az oltottakat, a gyógyultakat és a 72 órán belüli negatív tesztet felmutatókat engedik be), hozzáférhetőek a gyorstesztek, ellenőrzés folyik a Ben Gurion repülőtéren, és zajlik az oltási kampány, ez utóbbi a leghatékonyabb eszköz" - mondta Nicán Horovic egészségügyi miniszter az oltások mellett is szükséges járványügyi korlátozásokat is megemlítve.



Az oltási kampány során megpróbálják elérni a még első és második adag oltást sem felvett, mintegy egymillió izraelit, körükben is az arab kisebbséget, ahol az olthatóak harmada még nem vette fel a vakcinát, valamint a 12 évesnél idősebb fiatalokat, akik nem tekintik magukat veszélyeztetettnek.

A múlt héten emellett új kampány indult a 60 évesek vagy annál idősebbek harmadik újraoltására, mivel ebben a járványhullámban sok már beoltott idős is súlyosan megbetegedett.



Már 654 051, 60 év feletti izraeli vette fel a koronavírus elleni védelmet megerősítő harmadik adag oltást. Az idősek a világon elsőként bevezetett ismételt vakcinázásától azt remélik, hogy megállítja a leginkább veszélyeztetett korcsoportokban a már oltottak megfertőződését, illetve súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedését.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 822 097-et (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 62,61 százaléka, az 50 év felettiek kilencven százaléka számára azonban ez nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 koronavírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére.