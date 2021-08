Koronavírus-járvány

Izraelben engedélyezték a kísérleti stádiumú MesenCure gyógyszer alkalmazását

Az izraeli egészségügyi minisztérium jóváhagyta a Bonus Biogroup vállalat MesenCure nevű, kísérleti szakaszban lévő gyógyszerének alkalmazását a súlyos Covid-19 betegek esetében több kórházban - jelentette a 12-es kereskedelmi tévé honlapja szerdán.



Az elmúlt hónapokban biztató eredményekkel folyt a haifai Rambam kórházban a gyógyszer klinikai tesztelése, alkalmazásával drámaian megnőttek a súlyos állapotban lévő betegek gyógyulási esélyei.



A Rambam kórházban arról számoltak be, hogy a legtöbb beteget haza tudták engedni a négynapos kezelés után egy nappal. Szerda reggel az egészségügyi minisztérium jóváhagyta a klinikai tesztelés kiterjesztését több kórházra, és a következő napokban döntenek arról, hogy mely további kórházakban alkalmazzák.



"Ez egy nagyon jó fejlemény, mert tapasztalataink szerint ha időben alkalmazzák ezt a gyógyszert a súlyos betegeknél, akkor azzal nagyon megnövelik túlélési esélyeiket. Meggyőződésem, hogy a kezelt betegek közül a szer nélkül többen meghaltak volna" - mondta a Rambanban a kísérleteket vezető orvos, Sadi Hamúd.



A minisztérium közlése szerint az új medicinát egészséges donorok zsírszövetéből nyert mesenchymalis őssejtekből (MSC) állítják elő, amelyek erősítik a betegek immunrendszerét a fertőzés okozta betegséggel szemben.



A gyógyszert injekcióval adják be, és az a tüdőbe jutva csökkenti a koronavírus-fertőzés okozta gyulladást, segíti a szövetek helyreállítását, és enyhíti a különböző légúti tüneteket.



A kutatók szerint a koronavírusos betegek a citokin nevű gyulladásos molekula elszaporodása, nem pedig maga a vírus miatt halnak meg - hangsúlyozta a The Jerusalem Postban még a klinikai tesztelés első szakasza után, májusban a gyógyszerről megjelent írás.



Amikor az immunrendszer túl sok citokint választ ki, akkor citokinvihar robbanhat ki, és ez a túlzott immunválasz elpusztítja az egészséges tüdőszövetet, akut légzési nehézségeket, és végül halált okozhat. Az MSC-k minden emberben megtalálhatók, és a szervezetet ért károk helyreállításáért, valamint számos mindennapi életfunkcióért felelősek.