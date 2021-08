Koronavírus-járvány

Ukrajnában tovább terjedt a delta variáns

Ukrajnában újabb betegeknél azonosították a koronavírus különösen fertőző, először Indiában megjelent delta variánsát, ezúttal a nyugati országrészben hét fertőzöttnél - hozta nyilvánosságra Natalija Ivancsenko-Tyimko, Lviv megye vezető tisztiorvosa a Facebookon.



A tisztségviselő közlése szerint a betegek közül kettő Oroszországból, kettő Nagy-Britanniából, egy az Egyesült Államokból tért vissza, kettő pedig nem járt külföldön. Hozzátette, hogy jóval többen fertőződhettek meg a delta variánssal, mint ahány embernél eddig hivatalosan igazolták.



Ihor Kuzin országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese múlt pénteken egy rádióinterjúban már figyelmeztetett, hogy Ukrajnában is egyre terjed a koronavírus delta változata. Míg pár héttel ezelőtt 17 esetnél erősítették meg a laboratóriumi vizsgálatok a vírus delta variánsát, addig mostanra már mintegy 150-et regisztráltak. Lviv megyében most először jelezték a megjelenését, ezelőtt a nyugati országrészben Voliny, Ternopil, Ivano-Frankivszk megyékben, délen Odessza megyében, valamint a fővárosban, Kijevben igazolták.



Az egészségügyi minisztérium hétfőn a Facebookon közzétett tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus elleni védőoltás tizenötödére csökkenti a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedés kockázatát. A tárca adatai alapján az elmúlt három hónapban a mindkét dózissal beoltottaknak mindössze 0,7 százaléka betegedett meg, kórházba pedig 0,4 százalékuk került.



A minisztérium közben fontolgatja, hogy külön pénzjutalomban részesíti azokat a házi orvosokat, akiknek a páciensei közül sokan beoltatják magukat. Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) és az USAID amerikai kormányzati fejlesztési hivatal által márciusban végzett felmérés ugyanis azt az eredményt hozta, hogy a felnőtt ukránok 64 százaléka, a 60 évesnél idősebbeknek pedig a 72 százaléka hallgat a háziorvos tanácsára.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány február 24. kezdete óta eddig 4 137 073-an kapták meg valamely védőoltás első, 2 401 647-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Az elmúlt hét alatt 905 935 oltást adtak be, ez új rekord.



Ukrajnában a múlt hét hétköznapjain fokozatosan nőtt az új betegek száma, szerdától péntekig naponta több mint ezret regisztráltak. A hét végén visszaesett a napi új fertőzöttszám, s ennek általában az az oka, hogy kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Hétfőre a hivatalos adatok szerint háromszázzal 2 259 451-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig öttel 53 100-ra. Eddig 2 191 202-en gyógyultak meg, ugyanakkor az aktív betegek száma tovább nőtt, 14-gyel 15 149-re.