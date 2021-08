Légiközlekedés

Krasznojarszkban repülőjáratokat tartóztattak fel a jakutföldi erdőtüzek miatt

Az erdőtüzek füstje először szombaton borította el Krasznojarszkot. A jakutföldi természeti katasztrófa füstjét a Krasznojarszki terület mintegy ezer településén és lakókörzetében, de Irkutszk és Szverdlovszk megyében, valamint Hakaszföldön és Tuvában is lehetett érzeni. Mi több, az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA műholdfelvételei szerint az orosz Távol-Kelet erdőtüzeinek égéstermékei elérték az Északi-sarkot is, amire eddig nem volt példa.



A Szarov városhoz tartozó területeken hétfőre virradóra lokalizálták az erdőtűz fészkét. Ezt hétfőn jelentette be Oroszországi Szövetségi Nukleáris Központ - Összoroszországi Kísérleti Fizikai Kutatóintézet sajtószolgálata.



A Nyizsnyij Novgorod megyei zárt településről ugyanakkor szmogot jelentettek. A lángok egy villámcsapás nyomán a Mordvinföldi Szmidovics Állami Természetvédelmi Területről terjedtek át Szarov környékére.



Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint Amúr megyében hétfőre 14 településen mintegy 200 lakóépületet öntött el a víz és mintegy 30 község vált közúton megközelíthetetlenné az áradás miatt. Ez mintegy duplája a pénteken közzétett adatnak.