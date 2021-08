Koronavírus-járvány

Belgiumban beoltott idősek halálát okozta a koronavírus kolumbiai variánsa

Az új típusú koronavírus kolumbiai változatát azonosították a brüsszeli nemzetközi repülőtérnek is otthont adó Zaventem egyik idősotthonában, a fertőzésben hét, teljes védettséggel rendelkező lakó meghalt - közölte a belga sajtó pénteken.



A beszámolók szerint a kolumbiai vírusmutáció június vége óta van jelen Belgiumban. A zaventemi idősotthon két lakójánál július 16-án fedezték fel a vírusvariánst.



A létesítmény egyik illetékese elmondta, a demenciában szenvedő betegek osztályán fekvő fertőzötteket karanténba helyezték, azonban napokon belül további 18 fertőzöttet azonosítottak. Az időotthon lakóinak mindegyike és a teljes személyzet már korábban megkapta a koronavírus elleni védőoltás mindként adagját. A fertőzöttek közül heten haltak meg. Néhányan szinte tünetmentesek, mások magas lázzal és rosszulléttel küzdenek - közölte.



A kolumbiai mutációt, más néven a SARS-CoV-2 koronavírus B.1.621-es variánsát Kolumbia mellett az Egyesült Államokban, valamint Spanyolországban, Dániában, Németországban és Hollandiában is azonosították.



Az illetékes belga közegészségügyi intézet pénteki tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány főbb belgiumi mutatói továbbra is romló tendenciát mutatnak.



Az elmúlt hétnapos időszakban naponta átlagosan 1623 új fertőzéses esetet jelentettek, ami 10 százalékkal magasabb az előző hét nap adataihoz képest. A vizsgált időszakban naponta átlagosan 38 embert szállítottak kórházba koronavírus-fertőzés miatt, ez az adat 16 százalékos növekedést mutat. Jelenleg 371 ember ápolnak kórházban koronavírussal, 17 százalékkal többet, mint a megelőző hét napban. Köztük 94 beteg fekszik intenzív osztályon, ez 1 százalékos emelkedést jelent. A hét folyamán naponta átlagosan csaknem 4 ember halt meg a vírus következtében, ez az adat hétnapos viszonylatban 73 százalékos emelkedést mutat.



A járvány kezdete óta 1 134 907-en fertőződtek meg az új típusú koronavírussal és 25 264-en haltak meg a vírus okozta szövődményekben Belgiumban.