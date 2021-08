Koronavírus-járvány

Fehér Ház: az új megbetegedések felét azokban az államokban regisztrálták, ahol a legalacsonyabb az átoltottság

2021.08.05 20:58 MTI

A koronavírussal kapcsolatos új megbetegedések, valamint a kórházi ápolásra szoruló betegek felét a múlt héten az Egyesült Államok azon államaiban regisztrálták, ahol a legalacsonyabb az átoltottság - jelentette be csütörtökön Jeff Zients, a Fehér Ház Covid-19 munkacsoportjának vezetője.



"Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama és Mississippi államokban a legalacsonyabb az oltási arány és az elmúlt hét új eseteinek és kórházi kezeléseinek mintegy felét ezekben az államokban regisztrálták, miközben ezek a tagállamok az amerikai lakosság kevesebb, mint negyedét adják" - mondta Zients. A felsorolt tagállamok közül Floridában és Texasban a legrosszabb a helyzet, ugyanis itt diagnosztizálták az új koronavírus-fertőzések körülbelül egyharmadát, a kórházi kezelések tekintetében pedig még ennél is rosszabb az arány.



Zients arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt 24 órában 864 ezer oltást adtak be, amely a legmagasabb szám július 3-a óta. A 864 000 oltott közül 585 000-en voltak, akik az első adag vakcinájukat kapták meg. Ez az adat szintén a legmagasabb július 1-je óta.



"Louisiana, Arkansas, Missouri, Alabama, Oklahoma és Mississippi április óta nem látott ütemben oltja az embereket" - fogalmazott a szakember. A Fehér Ház Covid-19 munkacsoportjának vezetője hozzátette: az elmúlt két hétben Tennessee államban 90 százalékkal, Georgiában pedig 66 százalékkal nőtt azok aránya, akik felvették az első adag oltásukat.



Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban az előző héthez képest 43 százalékkal nőtt az új típusú koronavírussal fertőződöttek száma, a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben elhunytak lélekszáma pedig 39 százalékkal emelkedett. A CDC adatai szerint a 12 éves és ennél idősebb amerikaiak mindössze 58,3 százaléka kapta meg a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltását.



Anthony Fauci, Joe Biden amerikai elnök járványügyi főtanácsadója ismételten felhívta a figyelmet, hogy az oltások kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy hosszú távon meg lehessen szüntetni a járványt. A szakember szerint rövidtávon a védekezés, például a maszk viselése jelenti a kiutat.



"Ha így cselekszünk azonnali, közép- és hosszú távon, akkor visszafordíthatjuk a delta (variáns) okozta hullámot" - mondta Fauci, aki elismerését fejezte ki a Donald Trump korábbi, republikánus elnök vezette adminisztrációnak az oltások kifejlesztéséért.