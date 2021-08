Megközelítette a 39 milliót a beoltott oroszok száma

Koronavírus-járvány

Oroszországban a járványhelyzet stabilizálódik, a fertőzöttek számának növekedése csökken, de így is mintegy 196 ezren szorulnak kórházi kezelésre.

Megközelítette a 39 milliót a koronavírus elleni vakcinával beoltott oroszok száma - jelentette be az orosz egészségügyi miniszter egy tanácskozáson csütörtökön, amelyen Vlagyimir Putyin elnök is részt vett.



Egy hét alatt négymillióval nőtt, és elérte a 38,9 milliót a beoltottak száma - mondta Mihail Murasko.



Oltóanyagból nincs hiány, eddig mintegy 55 millió adag került polgári forgalomba - tette hozzá, arra sürgetve az embereket, hogy lehetőleg még az influenzajárvány előtt essenek túl az oltáson.



Oroszországban a járványhelyzet stabilizálódik, a fertőzöttek számának növekedése csökken, de így is mintegy 196 ezren szorulnak kórházi kezelésre. Aggasztó a helyzetet Asztrahán, Magadan és Szamara megyében, a Krasznojarszki területen, Szevasztopolban, Tuvában és a Komi Köztársaságban - közölte Mihail Murasko.



Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma a csütörtöki hivatalos adatok szerint 23 120-szal 6 379 904-re emelkedett. Az új esetek közül 3227-et a fővárosban, 1911-et Szentpéterváron, 1287-et Moszkva megyében mutattak ki.



A napi növekmény országosan 0,36 százalék volt, az új esetek 8,7 százaléka tünetmentes. Az aktív esetek száma 517 183, a halálos áldozatok száma 794-gyel 162 509-re, a felépülteké pedig 20 370-nel 5 700 212-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 167,4 millió, az elmúlt napon pedig 489 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 258 236 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.