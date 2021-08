Koronavírus-járvány

A román kormány a veszélyhelyzet meghosszabbításáról és vakcinaadományokról döntött

A veszélyhelyzetet újabb harminc nappal meghosszabbító kormányhatározat nem vezet be újabb korlátozásokat vagy lazításokat, minden korábbi intézkedés érvényben marad.

Romániában a koronavírus-járvány miatt tavaly május óta folyamatosan érvényben lévő veszélyhelyzet meghosszabbításáról és több mint egymillió adag vakcina humanitárius segélyként történő továbbadásáról döntött csütörtöki ülésén a kormány.



A veszélyhelyzetet újabb harminc nappal meghosszabbító kormányhatározat nem vezet be újabb korlátozásokat vagy lazításokat, minden korábbi intézkedés érvényben marad - mondta a kormányülés utáni sajtóértekezleten Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár.



Románia Tunéziának 425 ezer, Egyiptomnak 525 ezer, Albániának 150 ezer, Vietnamnak pedig 200 ezer koronavírus elleni vakcinát adományoz, az oltóanyag típusát a kormány nem pontosította. Néhány napja bejelentették, hogy Románia beszerzési áron elad Írországnak 700 ezer dózis Pfizer-vakcinát. Románia korábban 1,7 millió adag Pfizer-vakcinát adott el Dániának, az AstraZeneca oltóanyagából pedig félmillió dózist adományként adott át Moldovának, Ukrajnának és Szerbiának.



A járványügyi operatív törzs döntéseit kommunikáló tisztségviselőtől azt akarták megtudni az újságírók, hogy milyen egészségügyi megfontolásból korlátozta a kormány 500-ra a tüntetéseken engedélyezett maximális létszámot, miközben a szabadtéri fesztiválokon vagy sporteseményeken augusztus elsejétől akár 75 ezer néző részvételét is engedélyezi.



Arafat elmagyarázta: a demonstrációkon lehetetlen betartatni a közegészségügyi előírásokat, ezért a tüntetők - akik legtöbbször éppen a korlátozások ellen tiltakoztak védőmaszk és az előírt távolság betartása nélkül - a nagy tömegben jelentős fertőzéskockázatot jelentenek egymás számára. Ezzel szemben a szabadtéri rendezvényekre és a stadionok lelátóira eleve csak védettséggel rendelkezők - beoltottak, frissen leteszteltek vagy a fertőzésből kigyógyultak - jutnak be, az egészségügyi előírások betartásáért pedig a rendezvényszervezők felelősséget vállalnak.



Romániában csütörtökön is meghaladta a kétszázat az utolsó 24 órában diagnosztizált fertőzöttek száma: a 244 új eset több mint 65 százalékkal magasabb az utóbbi két hét átlagánál. Az utóbbi hónapban az országban megnégyszereződött a fertőzések üteme, az utóbbi két hétben pedig csaknem duplájára (489-re) emelkedett a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma.



A 19,3 milliós Romániában eddig 5 millió 35 ezer ember, a beoltható 12 év feletti lakosság 29,7 százaléka kapott legalább egy adag oltást.