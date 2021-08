Koronavírus-járvány

Bíztató eredményeket hozott Görögországban egy izraeli gyógyszer, amelyet a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) ellen fejlesztettek ki.



A The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál szerint a 88 fős görögországi klinikai tesztelés során a Covid-19 elleni "precíziós gyógyszerrel" kezelt közepes és súlyos állapotú, 85 évesnél fiatalabb betegek közül senki sem került lélegeztetőgépre, és 90 százalékuk öt napon belül elhagyhatta a kórházat.



A gyógyszer izraeli megalkotója, Nadír Arber professzor derülátón nyilatkozott a lapnak, szerinte a gyógyszer mérföldkő lehet a koronavírus okozta betegség kezelésében.



A gyógyszer tesztelésének következő szakaszában a páciensek egy része placebót kap majd, és velük hasonlítják össze a valódi szert kapó betegek állapotát.



Az első, izraeli tesztelés után Görögországban, az athéni kormány segítségével is megvizsgálták a tel-avivi Ichilov kórházban kifejlesztett, EXO-CD24 nevű inhalációs gyógyszert. A gyógyszer a CD24 nevű molekulára épül, amelyet Arber 25 éve kutat annak reményében, hogy a rákos betegeken segíthet vele.



A görög orvosok irányításával és Szotirisz Ciodrasz, Görögország koronavírus-biztosa felügyeletével folytatott tesztelésen részt vevő egyetlen súlyos beteg sem szorult lélegeztetőgépre, és egyikük sem halt meg, noha korábbi állapotuk alapján ez megtörténhetett volna.



Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnököt izraeli látogatásán februárban lenyűgözte a szer, és elhatározta görögországi tesztelésének finanszírozását. Az Ichilov kórház egy izraeli gyógyszergyár bevonásával állította elő a szükséges medicinát.



Arber úgy gondolja, hogy gyógyszerének nagy előnye a szteroidokkal szemben, melyeket általában a koronavírus-betegeknek adnak, hogy nem befolyásolja az immunrendszert, hanem inkább "precíziós" megközelítést alkalmaz.



"Nem elnyomjuk vagy megváltoztatjuk az immunrendszert, hanem visszaállítjuk a normális állapotba a rendszer azon részének ellenőrzésével, amely a citokinvihart, az immunrendszer túlreagálását okozza, amely a súlyos Covid -betegség gyakori kiváltója" - magyarázta a The Times of Israelnek az izraeli professzor.