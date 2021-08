Koronavírus-járvány

Izraelben újabb szigorításokról tárgyalnak a drámaian növekvő számú fertőzések nyomán

Izraelben újabb szigorításokról tárgyalnak a koronavírus-járvánnyal foglalkozó szűkebb kabinetben a delta vírusmutáns okozta negyedik járványhullám fertőzöttjei számának drámai növekedése miatt - jelentette a helyi média kedden.



Ezen a napon - március óta először - meghaladta a háromezret az új fertőzöttek száma: 3818 új vírushordozót azonosítottak az elvégzett több mint százezer teszttel, s ezzel a pozitív esetek aránya 3,78 százalékra nőtt - olvasható az egészségügyi minisztérium honlapján. A Maarív című újság internetes portálja szerint az új vírushordozók mintegy 40 százaléka 19 év alatti.



Jelentős mértékben, 419-re emelkedett a kórházi ellátást igénylő fertőzöttek száma, akik közül 221-en súlyos betegnek számítanak, és 46-an lélegeztetőgépre szorulnak.



A rohamosan növekvő számok miatt kedd este összeül a járvány ügyeivel foglalkozó "koronakabinet", hogy újabb szigorításokról döntsön. A kormány újabb zárlat nélkül szeretné megfékezni a pandémiát, s ennek érdekében tovább szigorítják az eddigi járványügyi szabályokat.



Várhatóan kiterjesztik azon országok körét, melyek meglátogatása után mindenkinek, - az oltottaknak is - 7 napra házi karanténbe kell vonulniuk. A "zöld címke" előírásai is keményebbek lesznek: ezentúl várhatóan már a 100 főnél kisebb létszámú rendezvények esetében, és a 12 évnél fiatalabb, még nem oltható gyermekek számára is kötelező lesz az oltási igazolvány vagy a gyógyultság igazolása, s ezek hiányában csak friss negatív teszttel lehet belépni a tömeges rendezvényekre.



A járványügyi szakemberek többek között javasolják, hogy tegyék kötelezővé a maszkviselést mind a zárt helyeken, mind a szabad ég alatt, ahol több mint 20 ember van együtt.



Nicán Horovic egészségügyi miniszter kedd reggel, a Síba kórházban tett látogatásán bejelentette, hogy ki fogják terjeszteni a maszkviselés kötelezettségét, erősítik a szabályok betartásának ellenőrzését és az oltási kampányt a járvány visszaszorítása érdekében.



"Szeretnénk elérni, hogy naponta 150 ezer vakcinát adjanak be a harmadik dózisból" - mondta a kórházban Horovic a ynet - a Jediót Ahronót című újság hírportálja - szerint.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 790 758 -at (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 62,27 százaléka, azonban ez nem bizonyult elégnek a sokkal fertőzőbb delta vírusváltozat okozta járvány megfékezésére. Az oltás harmadik, erősítő adagját már 102 ezer, 60 évesnél idősebb izraeli vette fel. A pandémia megjelenése óta 881 282 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A Covid 19-betegségben tavaly február óta 6492-en haltak meg Izraelben.